Σήμερα Δευτέρα αραιή συννεφιά , κατά διαστήματα και κατά τόπους πιο πυκνή . Τοπικές βροχές θα σημειωθούν στη Δ-ΒΔ Ελλάδα, τη βόρεια χώρα, τη Θεσσαλία και πιθανώς το Β. Αιγαίο. Οι άνεμοι θα πνέουν Ν 5 με 7 και στο Ιόνιο 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 18 με 20 βαθμούς και κατά τόπους στα δυτικά ηπειρωτικά, στα Δωδεκάνησα και την Κρήτη τους 21 με 23 βαθμούς.

Την Τρίτη και την Τετάρτη Τοπικές βροχές θα σημειωθούν στα Δ – Κ και Β , καθώς και ομίχλες το πρωί. Άνεμοι Ν 5 με 7 μποφόρ Η Θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή.

Τέλος την Πέμπτη Τοπικές βροχές θα σημειωθούν κυρίως στο Ιόνιο και τα Ηπειρωτικά Άνεμοι Ν 5 με 7 μποφόρ Θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή.

Αττική

Καιρός σήμερα αραιή συννεφιά , κατά διαστήματα πιο πυκνή Άνεμοι: Ν 4 με 5 μποφόρ. Θερμοκρασία: έως 21 βαθμούς.

Θεσ/νίκη

Καιρός σήμερα. Συννεφιά με πιθανότητα βροχής. Άνεμοι: Ν – ΝΑ 3 με 4 μποφόρ. Θερμοκρασία: έως 17 με 18 βαθμούς

