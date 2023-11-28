Τοπικές βροχές σήμερα Τρίτη και κυρίως στα δυτικά, τη Θράκη, τα νησιά του ανατολικού Αιγαίου, τις Κυκλάδες και τα Δωδεκάνησα σποραδικές καταιγίδες οι οποίες πιθανώς να είναι κατά τόπους ισχυρές.

ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές και κυρίως στα δυτικά, τη Θράκη, τα νησιά του ανατολικού Αιγαίου, τις Κυκλάδες και τα Δωδεκάνησα σποραδικές καταιγίδες, οι οποίες πιθανώς να είναι κατά τόπους ισχυρές.

Ασθενείς χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα κεντρικά και βόρεια ορεινά.

Οι άνεμοι θα πνέουν νότιοι νοτιοδυτικοί 5 με 7 και στα πελάγη τοπικά 8 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει άνοδο και θα κυμανθεί στα βόρεια ηπειρωτικά από -02 (μείον 2) έως 16 βαθμούς, στα κεντρικά και τα νότια από 05 έως 21 βαθμούς και στη νησιωτική χώρα από 10 έως 22 βαθμούς Κελσίου. Κατά τόπους παγετός θα σημειωθεί νωρίς το πρωί στα βορειοδυτικά.

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ

Καιρός: Νεφώσεις με τοπικές βροχές και στα ορεινά ασθενείς χιονοπτώσεις αρχικά στη δυτική και την κεντρική Μακεδονία και από τις μεσημβρινές ώρες και στις υπόλοιπες περιοχές. Σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν κυρίως τις βραδινές ώρες στη Θράκη όπου πιθανώς να είναι πρόσκαιρα ισχυρές.

Ανεμοι: Νότιοι νοτιοδυτικοί 4 με 6 και στα ανατολικά 7 και πρόσκαιρα τοπικά 8 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 02 έως 16 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία 4 με 5 βαθμούς χαμηλότερη.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Νεφώσεις με τοπικές βροχές, σποραδικές καταιγίδες και στα ορεινά της Ηπείρου λίγα χιόνια. Τα φαινόμενα, που πιθανώς να είναι κατά τόπους ισχυρά, τις βραδινές ώρες θα εξασθενήσουν.

Ανεμοι: Νοτιοδυτικοί 5 με 7 και στο Ιόνιο τοπικά 8 μποφόρ με εξασθένηση τις βραδινές ώρες.

Θερμοκρασία: Από 07 έως 21 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου 5 με 6 βαθμούς χαμηλότερη.

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Νεφώσεις με τοπικές βροχές και κυρίως στην κεντρική Στερεά και την ανατολική Πελοπόννησο σποραδικές καταιγίδες. Λίγα χιόνια θα πέσουν στα ορεινά της κεντρικής Στερεάς. Εξασθένηση των φαινομένων τις βραδινές ώρες.

Ανεμοι: Νοτιοδυτικοί 4 με 6 και στα ανατολικά και τα νότια 7 και πρόσκαιρα τοπικά 8 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 06 έως 21 βαθμούς Κελσίου.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ

Καιρός: Νεφώσεις με τοπικές βροχές και κυρίως στις Κυκλάδες σποραδικές καταιγίδες που πιθανώς να είναι πρόσκαιρα ισχυρές. Εξασθένηση των φαινομένων τις βραδινές ώρες.

Ανεμοι: Νοτιοδυτικοί 6 με 8 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 10 έως 22 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ - ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Καιρός: Νεφώσεις με τοπικές βροχές και βαθμιαία σποραδικές καταιγίδες οι οποίες από το απόγευμα πιθανώς να είναι πρόσκαιρα ισχυρές.

Ανεμοι: Νότιοι νοτιοδυτικοί 5 με 7 και στα βόρεια τοπικά 8 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 12 έως 22 βαθμούς Κελσίου. Στα βόρεια 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ

Καιρός: Νεφώσεις με τοπικές βροχές και κυρίως στους νομούς Τρικάλων και Καρδίτσας σποραδικές καταιγίδες. Λίγα χιόνια θα πέσουν στα ορεινά. Εξασθένηση των φαινομένων τις βραδινές ώρες.

Ανεμοι: Νότιοι νοτιοδυτικοί 4 με 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 04 έως 16 βαθμούς Κελσίου.

ΑΤΤΙΚΗ

Καιρός: Νεφώσεις με τοπικές βροχές κυρίως τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες.

Ανεμοι: Νότιοι νοτιοδυτικοί 5 με 6 και στα ανατολικά 7 και πρόσκαιρα τοπικά 8 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 07 έως 19 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Καιρός: Αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές κυρίως από το μεσημέρι. Λίγα χιόνια θα πέσουν νωρίς το πρωί στα ορεινά. Εξασθένηση των φαινομένων τις βραδινές ώρες.

Ανεμοι: Νότιοι νοτιοδυτικοί 4 με 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 05 έως 13 βαθμούς Κελσίου.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 29-11-2023

Στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου, τις Κυκλάδες, την Κρήτη και τα Δωδεκάνησα νεφώσεις με βροχές και σποραδικές καταιγίδες, πιθανόν τοπικά ισχυρές στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου. Στην υπόλοιπη χώρα άστατος καιρός κατά περιόδους νεφελώδης με τοπικές βροχές και στα δυτικά έως το μεσημέρι μεμονωμένες καταιγίδες.

Οι άνεμοι θα πνέουν δυτικοί νοτιοδυτικοί 4 με 6 και στο Αιγαίο τοπικά 7 και πρόσκαιρα νωρίς το πρωί έως 8 μποφόρ. Μετά το μεσημέρι στα δυτικά θα στραφούν σε δυτικούς βορειοδυτικούς 3 με 5 και το βράδυ στα βόρειοανατολικά σε βόρειους βορειοανατολικούς 4 με 5 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα βορειοδυτικά ως προς τις μέγιστες τιμές και θα κυμανθεί στα βόρεια ηπειρωτικά από 03 έως 17 βαθμούς, στα κεντρικά και τα νότια από 05 έως 21 βαθμούς Κελσίου και στη νησιωτική χώρα από 15 έως 22 βαθμούς Κελσίου.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.