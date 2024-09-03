Καιρός σήμερα: Τοπικές βροχές και καταιγίδες με θερμοκρασία έως τους 34 βαθμούς

Γενικά αίθριος με αραιές νεφώσεις ο καιρός σήμερα Τρίτη σύμφωνα στο Ιόνιο και τα ηπειρωτικά με την ΕΜΥ. Οι νεφώσεις τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες θα πυκνώσουν και θα εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι και κυρίως στα δυτικά μεμονωμένες καταιγίδες.



Τις πρωινές ώρες η ορατότητα θα είναι τοπικά περιορισμένη στα ηπειρωτικά και το Ιόνιο.



Οι άνεμοι θα είναι μεταβλητοί ασθενείς και στα πελάγη θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 4 και στο Αιγαίο έως 5 μποφόρ.



Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή. Θα φτάσει στα ηπειρωτικά και το Ιόνιο τους 32 με 34 και τοπικά στη Θεσσαλία και την κεντρική Μακεδονία τους 35 βαθμούς Κελσίου. Στην υπόλοιπη νησιωτική χώρα θα φτάσει τους 30 με 31 βαθμούς Κελσίου.

Αναλυτικά η πρόγνωση του καιρού ανά περιοχές από την ΕΜΥ

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ

Καιρός: Αραιές νεφώσεις, κατά διαστήματα πιο πυκνές από τις μεσημβρινές έως και τις βραδινές ώρες, με τοπικούς όμβρους στα ορεινά κυρίως της Μακεδονίας, όπου θα εκδηλωθούν και μεμονωμένες καταιγίδες.

Ανεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 18 έως 33 και τοπικά στην κεντρική Μακεδονία έως 35 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία η ελάχιστη 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Αραιές νεφώσεις, οι οποίες το μεσημέρι - απόγευμα θα πυκνώσουν και θα εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι και κυρίως στα ηπειρωτικά μεμονωμένες καταιγίδες.

Ανεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ και από το μεσημέρι δυτικοί βορειοδυτικοί με την ίδια ένταση.

Θερμοκρασία: Από 21 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου η ελάχιστη 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Αραιές νεφώσεις, οι οποίες το μεσημέρι - απόγευμα θα πυκνώσουν και θα εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι και μεμονωμένες καταιγίδες κυρίως στα ορεινά της κεντρικής Στερεάς και της Πελοποννήσου.

Ανεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 20 έως 34 βαθμούς Κελσίου.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος. Πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι - απόγευμα στα ορεινά της Κρήτης όπου υπάρχει πιθανότητα να σημειωθούν τοπικοί όμβροι.

Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 3 με 4 και από το απόγευμα στα ανατολικά τοπικά 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 22 έως 31 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ - ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Καιρός: Γενικά αίθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι - απόγευμα στα βόρεια, όπου ενδέχεται να σημειωθούν τοπικοί όμβροι.

Ανεμοι: Βόρειοι βορειοδυτικοί 4 με 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 23 έως 31 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ

Καιρός: Αραιές νεφώσεις, οι οποίες το μεσημέρι - απόγευμα στα ηπειρωτικά θα πυκνώσουν και στα ορεινά θα εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες.

Ανεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 19 έως 34 και στις Σποράδες από 24 έως 30 βαθμούς Κελσίου.

ΑΤΤΙΚΗ

Καιρός: Σχεδόν αίθριος με αραιές νεφώσεις, οι οποίες πρόσκαιρα το μεσημέρι - απόγευμα θα πυκνώσουν και είναι πιθανό στα δυτικά να σημειωθούν τοπικοί όμβροι.

Ανεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 23 έως 33 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Καιρός: Αραιές νεφώσεις, κατά διαστήματα πιο πυκνές από τις μεσημβρινές έως και τις βραδινές ώρες, με πιθανότητα τοπικών όμβρων στα γύρω ορεινά.

Ανεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ και πρόσκαιρα το μεσημέρι - απόγευμα νότιοι με την ίδια ένταση.

Θερμοκρασία: Από 21 έως 33 βαθμούς Κελσίου.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΑΥΡΙΟ ΤΕΤΑΡΤΗ 04-09-2024

Λίγες τοπικές νεφώσεις που τις μεσημβρινές - απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά θα αυξηθούν και θα εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι και στα και στα ορεινά μεμονωμένες καταιγίδες.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 4 και στο Αιγαίο 5 και τοπικά στα ανατολικά και νότια έως 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή. Στα βόρεια ηπειρωτικά θα φτάσει τους 30 με 32, στα κεντρικά ηπειρωτικά τους 32 με 34 και στα δυτικά ηπειρωτικά και τη νησιωτική χώρα τους 30 με 32 βαθμούς Κελσίου.

Πηγή: skai.gr

