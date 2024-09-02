Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Για αυτήν την εβδομάδα : Περιορισμένη απογευματινή αστάθεια , οι βόρειοι άνεμοι μόνο στο ανατολικό Αιγαίο θα φτάνουν τα 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο.

Η πρόγνωση του καιρού από τη Χριστίνα Σούζη 

Πρόγνωση Καιρού

Σήμερα  Δευτέρα  Λίγη συννεφιά και μόνο το απόγευμα θα σημειωθούν τοπικές μπόρες στα  ηπειρωτικά και κυρίως στην Πελοπόννησο , την Α. Μακεδονία και τη Θράκη.   Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητοί  3 με 4 μποφόρ  και τοπικά στα ΝΑ δυτικοί μέχρι  5 . Η  θερμοκρασία  θα ανέβει το μεσημέρι έως 33 με 34  και τοπικά 35 βαθμούς.

Την Τρίτη και την Τετάρτη γενικά αίθριος καιρός και μόνο τα απογεύματα  θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες στα Ηπειρωτικά και κυρίως στα δυτικά ορεινά.  Οι Άνεμοι Β 3 με 4 μποφόρ και στο Ανατολικό Αιγαίο 5 με 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή.

Την Πέμπτη και την Παρασκευή , γενικά αίθριος καιρός με απογευματινή αστάθεια στα Ηπειρωτικά κυρίως ορεινά. Άνεμοι Β 3 με 5 μποφόρ ,  στο Αιγαίο τοπικά 6 και στο Καρπάθιο 7. Η θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή.  

Αττική                                                                                       

Καιρός σήμερα λίγη συννεφιά παροδικά αυξημένη κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα.  Άνεμοι: Μεταβλητοί 2 με 4 μποφόρ. Θερμοκρασία: έως 32 βαθμούς

Θεσ/νίκη    

Καιρός σήμερα.  Πιθανότητα για απογευματινή μπόρα στα γύρω ορεινά. Άνεμοι:  Μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ. Θερμοκρασία: έως 33 βαθμούς 

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Καιρός Χριστίνα Σούζη
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
13 0 Bookmark