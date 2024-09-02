Σήμερα Δευτέρα Λίγη συννεφιά και μόνο το απόγευμα θα σημειωθούν τοπικές μπόρες στα ηπειρωτικά και κυρίως στην Πελοπόννησο , την Α. Μακεδονία και τη Θράκη. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ και τοπικά στα ΝΑ δυτικοί μέχρι 5 . Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι έως 33 με 34 και τοπικά 35 βαθμούς.

Την Τρίτη και την Τετάρτη γενικά αίθριος καιρός και μόνο τα απογεύματα θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες στα Ηπειρωτικά και κυρίως στα δυτικά ορεινά. Οι Άνεμοι Β 3 με 4 μποφόρ και στο Ανατολικό Αιγαίο 5 με 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή.

Την Πέμπτη και την Παρασκευή , γενικά αίθριος καιρός με απογευματινή αστάθεια στα Ηπειρωτικά κυρίως ορεινά. Άνεμοι Β 3 με 5 μποφόρ , στο Αιγαίο τοπικά 6 και στο Καρπάθιο 7. Η θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή.

Αττική

Καιρός σήμερα λίγη συννεφιά παροδικά αυξημένη κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα. Άνεμοι: Μεταβλητοί 2 με 4 μποφόρ. Θερμοκρασία: έως 32 βαθμούς

Θεσ/νίκη

Καιρός σήμερα. Πιθανότητα για απογευματινή μπόρα στα γύρω ορεινά. Άνεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ. Θερμοκρασία: έως 33 βαθμούς

