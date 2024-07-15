Το Έκτακτο Δελτίο Επιδείνωσης Καιρού της ΕΜΥ επικαιροποιήθηκε σύμφωνα με τα τελευταία προγνωστικά στοιχεία.

Οι θερμές αέριες μάζες από τις ακτές της βόρειας Αφρικής προς την περιοχή μας συνεχίζουν να προκαλούν στη χώρα μας πολύ υψηλές θερμοκρασίες, οι οποίες θα διατηρηθούν μέχρι την Παρασκευή (19-7-2024).

Οι υψηλότερες θερμοκρασίες θα σημειωθούν στο εσωτερικό της ηπειρωτικής Ελλάδας, κυρίως στα δυτικά, τα κεντρικά και τα βόρεια.

Στις παραθαλάσσιες περιοχές της ηπειρωτικής χώρας η μέγιστη τιμή της θερμοκρασίας θα είναι 2 με 4 βαθμούς χαμηλότερη λόγω της θαλάσσιας αύρας.

Σε υψηλά επίπεδα θα διατηρηθούν και οι ελάχιστες θερμοκρασίες, οι οποίες κυρίως την Τετάρτη (17-7-2024) και την Πέμπτη (18-7-2024) θα κυμαίνονται περί τους 27 με 29 βαθμούς Κελσίου.

Πιο αναλυτικά η πρόγνωση του καιρού μέχρι και την Παρασκευή:

1. Σήμερα Δευτέρα (15-7-2024) η μέγιστη θερμοκρασία θα φτάσει:

α. Στη Μακεδονία, τη Θράκη και την Ήπειρο τους 39 με 40 βαθμούς και στην κεντρική Μακεδονία τοπικά τους 41 με 42 βαθμούς Κελσίου.

β. Στη δυτική Στερεά, τη Θεσσαλία και τη δυτική Πελοπόννησο τους 41 με 42 βαθμούς Κελσίου.

γ. Στην ανατολική Στερεά και την ανατολική Πελοπόννησο τους 40 με 41 βαθμούς Κελσίου.

δ. Στο Ιόνιο, τα νησιά Ανατολικού Αιγαίου, τα Δωδεκάνησα και τη νότια Κρήτη τους 36 με 38 βαθμούς Κελσίου.

ε. Στην υπόλοιπη νησιωτική χώρα τους 33 με 35 βαθμούς Κελσίου.

στ. Στην Αττική τους 38 με 39 βαθμούς Κελσίου.

2. Την Τρίτη (16-7-2024) η μέγιστη θερμοκρασία θα φτάσει:

α. Στη Μακεδονία, τη Θράκη και την Ήπειρο τους 40 με 41 και τοπικά τους 42 βαθμούς Κελσίου.

β. Στη δυτική Στερεά, τη Θεσσαλία και τη δυτική Πελοπόννησο τους 41 με 42 βαθμούς Κελσίου.

γ. Στην ανατολική Στερεά και την ανατολική Πελοπόννησο τους 40 με 41 και τοπικά τους 42 βαθμούς Κελσίου.

δ. Στο Ιόνιο, τα νησιά Ανατολικού Αιγαίου, τα Δωδεκάνησα και τη νότια Κρήτη τους 37 με 39 βαθμούς Κελσίου.

ε. Στην υπόλοιπη νησιωτική χώρα τους 34 με 36 βαθμούς Κελσίου.

στ. Στην Αττική τους 38 με 39 βαθμούς Κελσίου.

3. Την Τετάρτη (17-7-2024) και την Πέμπτη (18-7-2024) η μέγιστη θερμοκρασία προβλέπεται να φτάσει:

α. Στο εσωτερικό της δυτικής, κεντρικής και βόρειας ηπειρωτικής χώρας τους 41 με 42 και πιθανώς την Τετάρτη τους 43 βαθμούς Κελσίου.

β. Στο Ιόνιο, τα νησιά Ανατολικού Αιγαίου, τα Δωδεκάνησα και τη νότια Κρήτη τους 38 με 40 βαθμούς Κελσίου.

γ. Στην υπόλοιπη νησιωτική χώρα τους 35 με 37 βαθμούς Κελσίου.

δ. Στην Αττική τους 39 με 40 βαθμούς Κελσίου.

4. Την Παρασκευή (19-7-2024) κυρίως στη βόρεια χώρα θα εκδηλωθούν φαινόμενα αστάθειας και η μέγιστη θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση και προβλέπεται να φτάσει:

α. Στα βόρεια ηπειρωτικά τους 37 με 39 βαθμούς και στα υπόλοιπα ηπειρωτικά τους 40 με 41 βαθμούς Κελσίου.

β. Στο Ιόνιο, τα νησιά Ανατολικού Αιγαίου, τα Δωδεκάνησα και τη νότια Κρήτη τους 37 με 39 βαθμούς Κελσίου.

γ. Στην υπόλοιπη νησιωτική χώρα τους 34 με 36 βαθμούς Κελσίου.

δ. Στην Αττική τους 38 με 39 βαθμούς Κελσίου.

Σε καθημερινή βάση θα γίνεται επαναπροσδιορισμός των θερμοκρασιών.

Το έκτακτο δελτίο θα επικαιροποιείται ανά 24ωρο.

Περισσότερες λεπτομέρειες για την εξέλιξη του καιρού στην ιστοσελίδα της ΕΜΥ:

http://www.emy.gr/emy/el/forecast/deltia_kairou/geniki_prognosi

