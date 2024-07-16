Λογαριασμός
Υψηλές θερμοκρασίες …. Πολλή ζέστη όλη την εβδομάδα , μη σου πω και την άλλη…. Βοριάδες στο Αιγαίο τοπικά 7 μποφόρ !!

Η πρόγνωση του καιρού από τη Χριστίνα Σούζη 

Πρόγνωση Καιρού

Σήμερα  Τρίτη ηλιοφάνεια . Άνεμοι Β  στο Ιόνιο 3 με 5 ,  στο Αιγαίο 5 με 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα ηπειρωτικά έως 40  με 42 βαθμούς ,  και στα νησιά έως 36 με 37 βαθμούς.  

Τετάρτη και Πέμπτη γενικά αίθριος.  Άνεμοι βόρειοι , στο Ιόνιο 3 με 5 μποφόρ πρόσκαιρα  την Πέμπτη  τοπικά μέχρι 6 μποφόρ , και στο Αιγαίο 5 με 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία στα ηπειρωτικά έως  40 με 41 βαθμούς , τοπικά έως 42 και την Τετάρτη πιθανόν 43 βαθμούς.

Την Παρασκευή γενικά αίθριος και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα στα Κ και Β ηπειρωτικά , κυρίως ορεινά θα σημειωθούν τοπικές μπόρες και σποραδικές καταιγίδες. Οι Άνεμοι Β 4 με 6 , στο Αιγαίο τοπικά 7 μποφόρ , και η θερμοκρασία παρότι θα σημειώσει μικρή πτώση στα βόρεια, θα διατηρηθεί και πάλι σε υψηλά επίπεδα 

Αττική                                                                                       

Καιρός σήμερα. γενικά αίθριος.   Άνεμοι: Β  4 με 6 και στα Α πρόσκαιρα την ημέρα 7 μποφόρ.  Θερμοκρασία: έως 38 με 39 βαθμούς

Θεσ/νίκη    

Καιρός σήμερα. Γενικά αίθριος. Άνεμοι: Μεταβλητοί 2 με 4 μποφόρ. Θερμοκρασία: έως 39 βαθμούς

