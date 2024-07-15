Λογαριασμός
Υψηλές θερμοκρασίες... Πολλή ζέστη όλη την εβδομάδα, βοριάδες στο Αιγαίο τοπικά 7 μποφόρ

Η πρόγνωση του καιρού από τη Χριστίνα Σούζη 

Πρόγνωση Καιρού

Σήμερα, Δευτέρα, γενικά αίθριος καιρός. Άνεμοι: στο Ιόνιο  ΒΔ 3 με 4 μποφόρ, στο Αιγαίο Β 4 με 6 και πρόσκαιρα τοπικά 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα ηπειρωτικά έως 40  βαθμούς, τοπικά κυρίως στα Δ και Β έως 41με 42  βαθμούς, και στα νησιά έως 36 με 38 βαθμούς.

Την Τρίτη, ηλιοφάνεια.  Άνεμοι Β στο Ιόνιο 3 με 5,  στο Αιγαίο 5 με 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία σε υψηλά επίπεδα, θα φτάσει τοπικά στα Ηπειρωτικά έως 41 με 42 βαθμούς.

Τετάρτη και Πέμπτη γενικά αίθριος. Άνεμοι βόρειοι, στο Ιόνιο 3 με 5 μποφόρ πρόσκαιρα την Τετάρτη τοπικά μέχρι 6 μποφόρ και στο Αιγαίο 5 με 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία στα ηπειρωτικά έως 40 με 41 βαθμούς, τοπικά έως 42 και πιθανόν 43 βαθμούς.

Αττική                                                                                       

Καιρός σήμερα, γενικά αίθριος. Άνεμοι: Β  4 με 5 και στα Α τοπικά 6 μποφόρ. Θερμοκρασία: έως 38 με 39 βαθμούς

Θεσ/νίκη    

Καιρός σήμερα. Γενικά αίθριος. Άνεμοι: Μεταβλητοί 2 με 4 μποφόρ. Θερμοκρασία: έως 39 βαθμούς 

Πηγή: skai.gr

