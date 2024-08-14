Καιρός σήμερα: Ισχυροί άνεμοι και έως 40 βαθμοί ο υδράργυρος

Γενικά αίθριος καιρός σήμερα Τετάρτη σύμφωνα με την πρόγνωση της ΕΜΥ. Τοπικές νεφώσεις τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα δυτικά και βόρεια ορεινά.



Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5, στο Αιγαίο τοπικά 6 και από αργά το απόγευμα στο βόρειο Αιγαίο έως 7 μποφόρ.



Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή και θα φθάσει στα ηπειρωτικά τους 36 με 38 βαθμούς και τοπικά στα δυτικά, κεντρικά και βόρεια τους 39 με 40 βαθμούς Κελσίου. Στη νησιωτική χώρα θα φθάσει τους 33 με 34 βαθμούς και κατά τόπους στα νησιά του Ιονίου, του ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα τους 36 με 38 βαθμούς Κελσίου.

Αναλυτικά η πρόγνωση του καιρού από την ΕΜΥ ανά περιοχές

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος. Τοπικές νεφώσεις τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα ορεινά.

Ανεμοι: Βόρειοι βορειοανατολικοί 3 με 4, στα ανατολικά 4 με 6 και από αργά το απόγευμα τοπικά 7 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 22 έως 38 και τοπικά στην κεντρική Μακεδονία έως 39 με 40 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Γενικά αίθριος. Τοπικές νεφώσεις τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά ορεινά.

Ανεμοι: Βόρειοι βορειοδυτικοί 3 με 4 και τοπικά στο Ιόνιο το απόγευμα έως 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 24 έως 38 και στα ηπειρωτικά έως 39, τοπικά 40 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου η ελάχιστη 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Γενικά αίθριος.

Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στα ανατολικά το μεσημέρι - απόγευμα τοπικά 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 25 έως 38, τοπικά έως 39 βαθμούς Κελσίου.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ

Καιρός: Αίθριος.

Ανεμοι: Βορειοδυτικοί 4 με 5 και από το απόγευμα στις Κυκλάδες τοπικά 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 25 έως 33 και στη νότια Κρήτη έως 35 με 36 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ - ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Καιρός: Αίθριος.

Ανεμοι: Στα Δωδεκάνησα βορειοδυτικοί 4 με 5 μποφόρ. Στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου βόρειοι βορειοανατολικοί 4 με 6 και από αργά το απόγευμα τοπικά 7 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 25 έως 36 με 38 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ

Καιρός: Αίθριος.

Ανεμοι: Βόρειοι βορειοανατολικοί 3 με 4 και στις Σποράδες έως 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 24 έως 39 με 40 και στις Σποράδες έως 32 βαθμούς Κελσίου.

ΑΤΤΙΚΗ

Καιρός: Αίθριος.

Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 3 με 4 και στα ανατολικά το μεσημέρι - απόγευμα 5 τοπικά 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 27 έως 38 βαθμούς Κελσίου. Στα ανατολικά η μέγιστη 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος.

Ανεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 και το βράδυ ανατολικοί νοτιοανατολικοί έως 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 24 έως 37 βαθμούς Κελσίου.



ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 15-08-2024 (ΚΟΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ)

Γενικά αίθριος καιρός. Tις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα δυτικά και βόρεια ηπειρωτικά θα αναπτυχθούν πρόσκαιρες νεφώσεις και είναι πιθανό να εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι ή μεμονωμένες καταιγίδες στα ορεινά της Ηπείρου και της Μακεδονίας.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ, στο Αιγαίο 6 με 7 και πιθανώς τοπικά 8 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή και θα φθάσει στα ηπειρωτικά τους 37 με 38 βαθμούς και τοπικά στα δυτικά, κεντρικά και βόρεια τους 39 με 40 και πιθανώς στη δυτική Στερεά τους 41 βαθμούς Κελσίου. Στη νησιωτική χώρα θα φθάσει τους 33 με 34 βαθμούς και κατά τόπους στα νησιά του Ιονίου, του ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα τους 36 με 38 βαθμούς Κελσίου.

Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς (κατηγορία κινδύνου 4) προβλέπεται αύριο, Τετάρτη (14/8), σε τρεις Περιφέρειες της χώρας, σύμφωνα με το Χάρτη Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς που εκδίδει η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας του υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας.

Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς και σήμερα

Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς (κατηγορία κινδύνου 4) προβλέπεται αύριο για τις εξής περιοχές:

Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας (ΠΕ Χαλκιδικής, συμπεριλαμβανομένου του Αγίου Όρους).

Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης (ΠΕ Θάσου, ΠΕ Ροδόπης, ΠΕ Έβρου, συμπεριλαμβανομένης της νήσου Σαμοθράκης).

Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου (ΠΕ Λήμνου).

