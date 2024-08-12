Ανεβαίνει ξανά η θερμοκρασία- Ο καιρός μέχρι το Σάββατο

Αυξάνεται αισθητά από αύριο η θερμοκρασία με τον υδράργυρο να σημειώνει ανόδο αλλά και πτώση μέχρι και τον Σάββατο μην «φλερτάροντας» ή και «αγγίζοντας» κατά τόπους τα σαραντάρια.

Αύριο ο καιρός θα είναι Γενικά αίθριος καιρός.

Τοπικές νεφώσεις θα σημειωθούν στα βόρεια ορεινά τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες.

Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά δυτικοί βορειοδυτικοί 3 με 4 και πρόσκαιρα το απόγευμα στο Ιόνιο έως 5 μποφόρ, στα ανατολικά από βόρειες διευθύνσεις 4 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο και θα φτάσει στα ηπειρωτικά τους 37 με 39 και κατά τόπους κυρίως στα δυτικά τους 40 βαθμούς Κελσίου. Στη νησιωτική χώρα θα φτάσει τους 31 με 33 και τοπικά στα νησιά του Ιονίου, τα νησιά του ανατολικού Αιγαίου, τα Δωδεκάνησα και τη νότια Κρήτη έως 35 με 37 βαθμούς Κελσίου.

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος. Λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα ορεινά.

Ανεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 και στα ανατολικά βορειοανατολικοί έως 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 20 έως 39 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία η ελάχιστη 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Γενικά αίθριος. Λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα ορεινά κυρίως της Ηπείρου.

Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 22 έως 37 και στα ηπειρωτικά έως 39, τοπικά 40 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου η ελάχιστη 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Γενικά αίθριος.

Ανεμοι: Βορείων διευθύνσεων 4 με 5 και στα ανατολικά τοπικά 6 μποφόρ με μικρή εξασθένηση από αργά το απόγευμα.

Θερμοκρασία: Από 24 έως 38, τοπικά έως 39 βαθμούς Κελσίου.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ

Καιρός: Αίθριος με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα ορεινά.

Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρ με μικρή εξασθένηση από το βράδυ.

Θερμοκρασία: Από 25 έως 33 και στη νότια Κρήτη έως 34 με 36 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ - ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Καιρός: Αίθριος.

Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 4 με 5 και στα βόρεια τοπικά 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 25 έως 36 με 37 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ

Καιρός: Γενικά αίθριος.

Ανεμοι: Βόρειοι βορειοανατολικοί 3 με 4 μποφόρ και στις Σποράδες τις πρωινές ώρες τοπικά έως 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 20 έως 38 με 39 και στις Σποράδες έως 32 βαθμούς Κελσίου.

ΑΤΤΙΚΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος.

Ανεμοι: Βόρειοι βορειοανατολικοί 4 με 5 και στα ανατολικά τοπικά 6 μποφόρ με εξασθένηση από αργά το απόγευμα.

Θερμοκρασία: Από 26 έως 37 βαθμούς Κελσίου. Στα ανατολικά η μέγιστη 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος.

Ανεμοι: Μεταβλητοί 3 και το απόγευμα νότιοι έως 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 24 έως 37 βαθμούς Κελσίου.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 14-08-2024

Γενικά αίθριος καιρός. Tις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά, κυρίως κεντρικά και βόρεια, θα αναπτυχθούν πρόσκαιρες νεφώσεις και είναι πιθανό να εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι στα βόρεια ορεινά.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στο κεντρικό και νότιο Αιγαίο τοπικά έως 6 μποφόρ. Στα βορειοανατολικά θα πνέουν βορειοανατολικοί 4 με 6 μποφόρ και βαθμιαία στο βόρειο Αιγαίο τοπικά 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή και θα φθάσει στα ηπειρωτικά τους 36 με 38 βαθμούς και τοπικά στα δυτικά, κεντρικά και βόρεια τους 39 με 40 βαθμούς Κελσίου. Στη νησιωτική χώρα θα φθάσει τους 32 με 34 βαθμούς και κατά τόπους στο Ιόνιο, στο ανατολικό Αιγαίο και τη νότια Κρήτη τους 36 με 38 βαθμούς Κελσίου.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 15-08-2024 (ΚΟΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ)

Γενικά αίθριος καιρός. Tις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά, κυρίως δυτικά και βόρεια, θα αναπτυχθούν πρόσκαιρες νεφώσεις και είναι πιθανό να εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι ή μεμονωμένες καταιγίδες στα βόρεια ορεινά.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στο Αιγαίο 6 τοπικά 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα ανατολικά. Θα φθάσει στο Ιόνιο και στα ηπειρωτικά τους 36 με 38 βαθμούς και τοπικά στα δυτικά και τα κεντρικά ηπειρωτικά τους 39 με 40 βαθμούς Κελσίου. Στις υπόλοιπες περιοχές θα φθάσει τους 31 με 33 βαθμούς και κατά τόπους στο ανατολικό Αιγαίο και τη νότια Κρήτη τους 35 με 37 βαθμούς Κελσίου.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 16-08-2024

Γενικά αίθριος καιρός. Tις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά θα αναπτυχθούν πρόσκαιρες νεφώσεις και θα εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι και μεμονωμένες καταιγίδες, κυρίως στα κεντρικά και βόρεια ορεινά.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στο Αιγαίο 6 τοπικά 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 17-08-2024

Γενικά αίθριος καιρός. Tις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά θα αναπτυχθούν πρόσκαιρες νεφώσεις και θα εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι και μεμονωμένες καταιγίδες, κυρίως στα ορεινά.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στο Αιγαίο 6 τοπικά 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα βορειοανατολικά.



Πηγή: skai.gr

