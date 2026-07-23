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Παναθηναϊκός – Πάκσι: Η προϊστορία με τις ουγγρικές ομάδες πριν από την ευρωπαϊκή πρεμιέρα

Το «τριφύλλι» ανοίγει απόψε το ευρωπαϊκό του ταξίδι και η ιστορία δείχνει πως απέναντι σε ομάδες από την Ουγγαρία έχει καταφέρει, τις περισσότερες φορές, να χαμογελάσει

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ΠΑΟ

Ο Παναθηναϊκός έχει αντιμετωπίσει στο παρελθόν τέσσερις διαφορετικές ομάδες από την Ουγγαρία και η Πάκσι γίνεται η πέμπτη που βρίσκεται στον δρόμο του στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις. Οι προηγούμενοι αντίπαλοι ήταν η Φερεντσβάρος, η Βάσας, η Ούιπεστ και η Χόνβεντ, με τις αναμετρήσεις να εκτείνονται από τη δεκαετία του ’60 μέχρι και τα τέλη της δεκαετίας του ’80.

Συνολικά, ο Παναθηναϊκός έχει δώσει 12 αγώνες απέναντι σε ουγγρικούς συλλόγους, με απολογισμό 6 νίκες, 3 ισοπαλίες και 3 ήττες, έχοντας πετύχει 20 γκολ και δεχθεί 16. Αριθμοί που επιβεβαιώνουν τη θετική παράδοση του «τριφυλλιού» απέναντι στις ομάδες της Ουγγαρίας, ενώ στις περισσότερες περιπτώσεις κατάφερε να πάρει και την πρόκριση. 

Διαβάστε περισσότερα στο paopantou.gr.
 

Πηγή: skai.gr

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TAGS: Παναθηναϊκός ποδόσφαιρο
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