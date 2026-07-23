Παναθηναϊκός – Πάκσι: Η προϊστορία με τις ουγγρικές ομάδες πριν από την ευρωπαϊκή πρεμιέρα

Ο Παναθηναϊκός έχει αντιμετωπίσει στο παρελθόν τέσσερις διαφορετικές ομάδες από την Ουγγαρία και η Πάκσι γίνεται η πέμπτη που βρίσκεται στον δρόμο του στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις. Οι προηγούμενοι αντίπαλοι ήταν η Φερεντσβάρος, η Βάσας, η Ούιπεστ και η Χόνβεντ, με τις αναμετρήσεις να εκτείνονται από τη δεκαετία του ’60 μέχρι και τα τέλη της δεκαετίας του ’80.

Συνολικά, ο Παναθηναϊκός έχει δώσει 12 αγώνες απέναντι σε ουγγρικούς συλλόγους, με απολογισμό 6 νίκες, 3 ισοπαλίες και 3 ήττες, έχοντας πετύχει 20 γκολ και δεχθεί 16. Αριθμοί που επιβεβαιώνουν τη θετική παράδοση του «τριφυλλιού» απέναντι στις ομάδες της Ουγγαρίας, ενώ στις περισσότερες περιπτώσεις κατάφερε να πάρει και την πρόκριση.

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Πηγή: skai.gr

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