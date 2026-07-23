Υπό την προεδρία του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη συνεδρίασε σήμερα το Κυβερνητικό Συμβούλιο Εθνικής Ασφάλειας (ΚΥΣΕΑ), με την ατζέντα να περιλαμβάνει τις τελευταίες διεθνείς εξελίξεις, ζητήματα άμυνας και ασφάλειας, καθώς και το μεταναστευτικό.

Κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης, ο υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης ενημέρωσε τα μέλη του ΚΥΣΕΑ για τις εξελίξεις στη διεθνή σκηνή, με ιδιαίτερη έμφαση στην κατάσταση στο Ιράν και την ευρύτερη περιοχή της Μέσης Ανατολής.

Παράλληλα, το ΚΥΣΕΑ ενέκρινε εξοπλιστικά θέματα που αφορούν τις Ένοπλες Δυνάμεις, στο πλαίσιο του σχεδιασμού για την ενίσχυση των επιχειρησιακών δυνατοτήτων και της αμυντικής ισχύος της χώρας..

Στη συνεδρίαση εγκρίθηκε επίσης η Εθνική Στρατηγική για την Ανθεκτικότητα των Κρίσιμων Οντοτήτων 2026-2030, που αφορά την προστασία βασικών υποδομών και υπηρεσιών έναντι απειλών και κρίσεων.

Ο υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου Θάνος Πλεύρης ενημέρωσε, τέλος, για την εφαρμογή του Συμφώνου της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη Μετανάστευση και το Άσυλο, καθώς και για την πορεία των μεταναστευτικών ροών. Σύμφωνα με την κυβερνητική ενημέρωση, οι ροές έχουν παρουσιάσει σημαντική μείωση, ενώ παράλληλα καταγράφεται αύξηση των επιστροφών.

Πηγή: skai.gr

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