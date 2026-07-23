Τάνκερ της Dynacom Tankers Management που υπέστη ζημιές κατά τη διάρκεια επιθέσεων το Σαββατοκύριακο στο Στενό του Ορμούζ, φέρεται να έχει κατασχεθεί από το Ιράν και να έχει ρυμουλκηθεί στα χωρικά του ύδατα, σύμφωνα με δημοσίευμα των Financial Times.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, πρόκειται για το δεξαμενόπλοιου μεταφοράς προϊόντων «Kavomaleas» (κατασκευής 2025), ιδιοκτησίας του Έλληνα επιχειρηματία Γιώργου Προκοπίου.

Το «Kavomaleas» φέρεται να χτυπήθηκε από δύο βλήματα ενώ έπλεε προς τον Κόλπο, ανοιχτά των ακτών του Ομάν, το βράδυ της Κυριακής, στο πλαίσιο μιας σειράς ιρανικών επιθέσεων κατά της ναυτιλίας αυτή την εβδομάδα.

Οι επιθέσεις προκάλεσαν πυρκαγιά στο μηχανοστάσιο, αναγκάζοντας το πλήρωμα να εκκενώσει το πλοίο.

Όπως αναφέρουν οι FT, η Dynacom είναι μια από τις τολμηρές ναυτιλιακές που κάνουν δρομολόγια σε περιοχές που άλλες εταιρείες αποφεύγουν. Φέρεται να έχει στείλει τουλάχιστον 10 δεξαμενόπλοια στο Στενό του Ορμούζ από όταν οι ΗΠΑ και το Ισραήλ ξεκίνησαν τις επιθέσεις τους εναντίον του Ιράν τον Φεβρουάριο.

Το «Kavomaleas», επρόκειτο να παραλάβει πάνω από 500.000 βαρέλια πετρελαίου στον Κόλπο, ενώ δορυφορική εικόνα δείχνει πως έχει δημιουργηθεί και πετρελαιοκηλίδα.

Η Dynacom δήλωσε ότι δεν έχει εγκριθεί καμία επιχείρηση μετακίνησης του πλοίου και ότι «προσπαθούσαν να εξακριβώσουν» την τοποθεσία του.





Πηγή: skai.gr

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