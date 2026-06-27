Σε ύφεση η φωτιά στην Άρτα

Σε ύφεση είναι πλέον η φωτιά που ξέσπασε σήμερα (27 Ιουνίου 2026) περίπου στις 17:00 στη θέση "Κεραίες" στη Βλαχέρνα Άρτας. Σύμφωνα με την πυροσβεστική, έκαιγε σε δύσβατο σημείο και από την πυρκαγιά δεν απειλήθηκαν κατοικίες και υποδομές.

Για την κατάσβεσή της κινητοποιήθηκαν άμεσα 25 πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρων της 5ης ΕΜΟΔΕ και 6 οχήματα, ενώ από αέρος κινητοποιήθηκαν 5 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα. Συνδρομή απο υδροφόρες ΟΤΑ.

Καθ’ όλη τη διάρκεια του συμβάντος το Ενιαίο Συντονιστικό Κέντρο Επιχειρήσεων και Διαχείρισης Κρίσεων (ΕΣΚΕΔΙΚ) λαμβάνει συνεχή εικόνα από το drone μέσω οπτικής και θερμικής κάμερας.

Το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Άρτας, μεταβαίνει στην περιοχή της πυρκαγιάς για την διερεύνηση των αιτίων της.

Πηγή: skai.gr

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