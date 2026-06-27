Στη σύλληψη μια 45χρονης, υπηκόου Ουκρανίας, για εμπρησμό από πρόθεση προχώρησαν ανακριτικοί υπάλληλοι του Ανακριτικού Κλιμακίου Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (Α.Κ.Α.Ε.Ε.) Χανίων της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (Δ.Α.Ε.Ε.) του Πυροσβεστικού Σώματος, έπειτα από φωτιά που εκδηλώθηκε την Παρασκευή 26 Ιουνίου 2026 και ώρα 12:45, στη θέση «Μονή Αγίου Γεωργίου», στην περιοχή Χαρωδιά Μουρνιών Χανίων, ύστερα από καταγγελία πολίτη.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της προανάκρισης, η 45χρονη τοποθέτησε προσωπικά της αντικείμενα σε σωρό και προέβη στην καύση τους με γυμνή φλόγα σε έκταση με ξηρά χόρτα, δημιουργώντας κίνδυνο εκδήλωσης και επέκτασης πυρκαγιάς, καθώς σε πολύ μικρή απόσταση υπήρχε δασική βλάστηση.

Μετά την πράξη της διέφυγε με όχημα που έφερε ουκρανικές πινακίδες κυκλοφορίας. Ύστερα από άμεσες ενέργειες των ανακριτικών υπαλλήλων του Α.Κ.Α.Ε.Ε. Χανίων και με τη συνδρομή της Ελληνικής Αστυνομίας, το όχημα εντοπίστηκε σταθμευμένο σε αύλειο χώρο οικίας στην περιοχή των Χανίων. Η δράστιδα συνελήφθη, ομολόγησε την πράξη της και σε βάρος της σχηματίστηκε δικογραφία.

Η συλληφθείσα οδηγείται στον αρμόδιο Εισαγγελέα στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας.

Από την 1η Ιανουαρίου έως και την 27η Ιουνίου 2026 έχουν επιβληθεί συνολικά 480 διοικητικά πρόστιμα, συνολικού ύψους 544.579,79 ευρώ, ενώ έχουν πραγματοποιηθεί 126 συλλήψεις στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας. Από αυτές, οι 118 (93,65%) αφορούν πυρκαγιές από αμέλεια και οι 8 (6,35%) πυρκαγιές από πρόθεση.

Όπως επισημαίνει η πυροσβεστική, η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (Δ.Α.Ε.Ε.) και οι ανακριτικές υπηρεσίες του Πυροσβεστικού Σώματος παραμένουν σε αυξημένη επιχειρησιακή ετοιμότητα, διενεργώντας εντατικούς ελέγχους και προχωρώντας άμεσα στην απόδοση ευθυνών όπου διαπιστώνονται παραβάσεις.

Πηγή: skai.gr

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