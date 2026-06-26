Η Μπέλα Χαντίντ μίλησε ανοιχτά για το ψυχικό και σωματικό βάρος που έχει η ζωή με μια χρόνια ασθένεια, αποκαλύπτοντας πως βιώνει μια νέα έξαρση των συμπτωμάτων της νόσου του Lyme.

Την Πέμπτη 25 Ιουνίου, το 29χρονο μοντέλο δημοσίευσε μια σειρά από Instagram Stories, στα οποία περιέγραψε με ειλικρίνεια πόσο δύσκολο είναι να εξηγήσει κανείς συμπτώματα όπως ο πόνος, η εξάντληση, η κόπωση, το άγχος, η «ομίχλη» στον εγκέφαλο, οι λοιμώξεις και το τραύμα. Όπως τόνισε, όλα αυτά μπορούν να οδηγήσουν σε έντονη απομόνωση και κατάθλιψη, ειδικά όταν διαρκούν για μεγάλο χρονικό διάστημα.

Η Μπέλα Χαντίντ εξήγησε πως, παρά τις προσπάθειες που κάνει για να βρει απαντήσεις και λύσεις, οι εξάρσεις της ασθένειας μπορούν να την γυρίσουν πίσω. Όπως έγραψε, υπάρχουν στιγμές που νιώθει πως έχει βρει τη σωστή θεραπεία, τη σωστή ρουτίνα ή το σωστό πρωτόκολλο, όμως μια νέα έξαρση μπορεί ξαφνικά να κάνει τα πάντα να μοιάζουν ξανά αβέβαια.

Το μοντέλο ανέφερε επίσης ότι εξαιτίας των εξάρσεων αναγκάζεται συχνά να ακυρώνει σχέδια, καθώς δεν μπορεί ποτέ να γνωρίζει πώς θα αισθάνεται την επόμενη μέρα. «Ξυπνάς με άγχος ήδη μέσα στο σώμα σου», έγραψε χαρακτηριστικά, περιγράφοντας τον σωματικό πόνο που νιώθει πριν ακόμη σηκωθεί από το κρεβάτι.

Η ίδια παραδέχτηκε πως έχει μάθει να κρύβει όσα αισθάνεται, επισημαίνοντας ότι πολλές φορές είναι δύσκολο για όσους δεν έχουν βιώσει κάτι αντίστοιχο να καταλάβουν πραγματικά τι σημαίνει να ζεις με μια χρόνια ασθένεια.

Παρά τις δυσκολίες, η Μπέλα Χαντίντ θέλησε να στείλει ένα μήνυμα ελπίδας σε όσους περνούν παρόμοιες καταστάσεις. Υπενθύμισε στους ακολούθους της ότι «υπάρχει φως», ακόμη κι αν δεν μπορούν να το δουν εκείνη τη στιγμή, και πως η θεραπεία δεν είναι πάντα μια ευθεία γραμμή.

Στη συνέχεια, μοιράστηκε μια κοντινή selfie στην οποία φαίνεται να κλαίει, αποκαλύπτοντας πως δεν μπορεί να «τινάξει από πάνω της» αυτή την έξαρση. Όπως είπε, κοιμήθηκε 11 ώρες, συνεχίζει να νυστάζει και έχει ακολουθήσει κάθε θεραπευτικό πρωτόκολλο που της έχουν προτείνει οι γιατροί της, χωρίς όμως να δει βελτίωση.

Πηγή: skai.gr

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