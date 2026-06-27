Συνοπτικά από ΣΚΑΪ AI toggle Τροχαίο σημειώθηκε στην εθνική οδό Θεσσαλονίκης - Νέων Μουδανιών, στο ύψος της Πορταριάς

Αυτοκίνητο που οδηγούσε 33χρονος υπό συνθήκες που ερευνώνται, εξετράπη της πορείας του, στο ρεύμα προς Θεσσαλονίκη και ενώ ήταν πεζός στο οδόστρωμα, παρασύρθηκε διαδοχικά από δύο διερχόμενα αυτοκίνητα

Τα ακριβή αίτια του τροχαίου διερευνώνται από τις αρμόδιες αρχές.

Σοβαρό τροχαίο σημειώθηκε γύρω στις 12 το μεσημέρι στην εθνική οδό Θεσσαλονίκης - Νέων Μουδανιών, στο ύψος της Πορταριάς.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, αυτοκίνητο που οδηγούσε 33χρονος, υπήκοος Βουλγαρίας, υπό συνθήκες που ερευνώνται, εξετράπη της πορείας του, στο ρεύμα προς Θεσσαλονίκη. Λίγο αργότερα, ο 33χρονος, καθώς βρισκόταν εκτός του οχήματος και φέρεται να κινείτο πεζός επί του οδοστρώματος, παρασύρθηκε διαδοχικά από δύο διερχόμενα αυτοκίνητα.

Πιο συγκεκριμένα, από τα μέχρι στιγμής στοιχεία της έρευνας, αρχικά τον άνδρα παρέσυρε όχημα που οδηγούσε 60χρονη Ελληνίδα, η οποία κινείτο στο ρεύμα προς Θεσσαλονίκη, ενώ, στη συνέχεια, δεύτερο όχημα που οδηγούσε 44χρονος, υπήκοος Ρουμανίας, με κατεύθυνση προς τη Χαλκιδική.

Ο τραυματίας παρελήφθη από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, έχοντας τις αισθήσεις του, και διακομίστηκε στο Νοσοκομείο Πολυγύρου, όπου νοσηλεύεται. Πληροφορίες αναφέρουν ότι η ζωή του δεν διατρέχει κίνδυνο.

Στο σημείο προκλήθηκαν συνθήκες κυκλοφοριακής συμφόρησης, ενώ για το περιστατικό διενεργείται προανάκριση από το Τμήμα Τροχαίας Μουδανιών.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

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