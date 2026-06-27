Σε εξέλιξη είναι η φωτιά σε δασική έκταση η οποία ξέσπασε σήμερα (27 Ιουνίου 2026), περίπου στις 17:30, στα Κρυονέρια Ναυπακτίας στην Αιτωλοακαρνανία.

Η πυρκαγιά είναι εντός πυκνής δασικής έκτασης σε δύσβατο και δυσπρόσιτο σημείο, σύμφωνα με την πυροσβεστική.

Άμεσα κινητοποιήθηκαν 50 πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρων της 6ης ΕΜΟΔΕ και 17 οχήματα, ενώ από αέρος κινητοποιήθηκαν 3 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο με συνδρομη από υδροφόρες ΟΤΑ.

Μέχρι στιγμής δεν απειλούνται κατοικίες και υποδομές, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές.

Στο μεταξύ, το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Αιτωλοακαρνανίας, έχει μεταβεί στην περιοχή της πυρκαγιάς για τη διερεύνηση των αιτίων της.

Πηγή: skai.gr

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