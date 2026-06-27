Φον ντερ Λάιεν: «Καθοριστικό βήμα» η συμφωνία Ισραήλ-Λιβάνου

Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν χαιρέτισε σήμερα τη συμφωνία που επιτεύχθηκε μεταξύ του Ισραήλ και του Λιβάνου στην Ουάσινγκτον, εκτιμώντας ότι αποτελεί ένα "καθοριστικό" βήμα προς μια αποκλιμάκωση στην περιοχή.

"Δεν μπορεί να υπάρξει ειρήνη στη Μέση Ανατολή όσο ο Λίβανος φλέγεται", υπογράμμισε η επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σε ανάρτησή της στο μέσο κοινωνικής δικτύωσης Χ.

"Τα επόμενα βασικά βήματα είναι ο αφοπλισμός των μη κρατικών ομάδων και η διαφύλαξη της κυριαρχίας και της εδαφικής ακεραιότητας του Λιβάνου", τόνισε διαβεβαιώνοντας παράλληλα ότι η ΕΕ είναι έτοιμη να "στηρίξει" αυτή την πορεία προς μια "βιώσιμη περιφερειακή σταθερότητα".

I welcome the agreement between Israel and Lebanon.



This is a critical step away from escalation. Because there can be no peace in the Middle East with Lebanon in flames.



My thanks to the US for the mediation.



Key next steps are the disarmament of non-state groups and… — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) June 27, 2026

Πηγή: skai.gr

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