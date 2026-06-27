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Φον ντερ Λάιεν: «Καθοριστικό βήμα» η συμφωνία Ισραήλ-Λιβάνου

«Τα επόμενα βασικά βήματα είναι ο αφοπλισμός των μη κρατικών ομάδων και η διαφύλαξη της κυριαρχίας και της εδαφικής ακεραιότητας του Λιβάνου», τόνισε 

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Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν

Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν χαιρέτισε σήμερα τη συμφωνία που επιτεύχθηκε μεταξύ του Ισραήλ και του Λιβάνου στην Ουάσινγκτον, εκτιμώντας ότι αποτελεί ένα "καθοριστικό" βήμα προς μια αποκλιμάκωση στην περιοχή.

"Δεν μπορεί να υπάρξει ειρήνη στη Μέση Ανατολή όσο ο Λίβανος φλέγεται", υπογράμμισε η επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σε ανάρτησή της στο μέσο κοινωνικής δικτύωσης Χ.

"Τα επόμενα βασικά βήματα είναι ο αφοπλισμός των μη κρατικών ομάδων και η διαφύλαξη της κυριαρχίας και της εδαφικής ακεραιότητας του Λιβάνου", τόνισε διαβεβαιώνοντας παράλληλα ότι η ΕΕ είναι έτοιμη να "στηρίξει" αυτή την πορεία προς μια "βιώσιμη περιφερειακή σταθερότητα".

Πηγή: skai.gr

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TAGS: Κρίση στη Μέση Ανατολή Λίβανος Ισραήλ Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν
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