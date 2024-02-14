Νεφώσεις κατά διαστήματα αυξημένες, με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες κυρίως από το απόγευμα στα νησιά του Αιγαίου, την Εύβοια και την Κρήτη. Λίγα χιόνια θα πέσουν στα ορεινά. Στα δυτικά βαθμιαία ο καιρός θα βελτιωθεί.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 και στα πελάγη τοπικά 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση κυρίως στα ανατολικά. Θα φτάσει τους 12 με 15 και τοπικά στα δυτικά και νότια τους 16 με 17 βαθμούς Κελσίου.

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ

Καιρός: Νεφώσεις με τοπικές βροχές κυρίως στα ανατολικά τμήματα της κεντρικής Μακεδονίας, στην ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη. Λίγα χιόνια θα πέσουν στα ορεινά. Βαθμιαία στη δυτική Μακεδονία ο καιρός θα βελτιωθεί.

Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 04 έως 15 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Πρόσκαιρες νεφώσεις με τοπικές βροχές και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες κυρίως στα νότια. Λίγα χιόνια θα πέσουν στα ορεινά. Γρήγορα από τα βόρεια ο καιρός θα βελτιωθεί.

Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στο Ιόνιο έως 6 και τοπικά 7 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 06 έως 17 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές κυρίως στην Εύβοια, όπου πιθανώς να εκδηλωθούν και μεμονωμένες καταιγίδες. Λίγα χιόνια θα πέσουν στα ορεινά της κεντρικής Στερεάς και της βόρειας Πελοποννήσου.

Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ, στα ανατολικά τοπικά 6 και στην Εύβοια έως 7 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 06 έως 16 βαθμούς Κελσίου.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ

Καιρός: Λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες κυρίως από το απόγευμα.

Ανεμοι: Βόρειοι 4 με 6 και από το απόγευμα 6 τοπικά 7 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 08 έως 17 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ - ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Καιρός: Λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες κυρίως από το απόγευμα στα βόρεια.

Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ, ενισχυόμενοι βαθμιαία σε 5 με 6 και στα βόρεια τοπικά 7 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 08 έως 17 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ

Καιρός: Νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές κυρίως στις Σποράδες, όπου πιθανώς να εκδηλωθούν και μεμονωμένες καταιγίδες.

Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ, στα ανατολικά τοπικά 6 και πρόσκαιρα στις Σποράδες έως 7 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 05 έως 16 βαθμούς Κελσίου.

ΑΤΤΙΚΗ

Καιρός: Λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες κυρίως από το απόγευμα, με πιθανότητα πρόσκαιρων τοπικών βροχών.

Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 και στα ανατολικά το απόγευμα τοπικά 7 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 07 έως 15 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Καιρός: Νεφώσεις με πιθανότητα τοπικών βροχών.

Ανεμοι: Βόρειοι βορειοδυτικοί 4 με 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 07 έως 15 βαθμούς Κελσίου.

Ο καιρός την Πέμπτη

Στην ανατολική και νότια χώρα προβλέπονται νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές και στο Αιγαίο σποραδικές καταιγίδες, που το βράδυ θα περιοριστούν στα νότια. Λίγα χιόνια θα πέσουν στα ηπειρωτικά ορεινά και τα ορεινά της Κρήτης. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά αίθριος καιρός με λίγες παροδικές νεφώσεις.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις, στα δυτικά 3 με 5, στα ανατολικά 4 με 6 και στο Αιγαίο τοπικά 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δε θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή και θα φτάσει στα βόρεια τους 12 με 13 βαθμούς και στην υπόλοιπη χώρα τους 14 με 16 βαθμούς Κελσίου.

Ο καιρός την Παρασκευή

Στην ανατολική και νότια χώρα προβλέπονται λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές και στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα τις πρωινές ώρες σποραδικές καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά αίθριος καιρός.

Λίγα χιόνια θα πέσουν στα ορεινά της Κρήτης τις πρωινές ώρες.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στο Αιγαίο 6 τοπικά 7 μποφόρ με βαθμιαία εξασθένηση από το απόγευμα.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο στα δυτικά ως προς τις μέγιστες τιμές της.

Ο καιρός το Σάββατο

Λίγες νεφώσεις κατά τόπους αυξημένες στα ανατολικά και νότια με ασθενείς τοπικές βροχές.

Οι άνεμοι θα είναι μεταβλητοί 3 με 4 και στο Αιγαίο θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 5 και τοπικά 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δε θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.

Ο καιρός την Κυριακή

Στα ανατολικά λίγες νεφώσεις. Στην υπόλοιπη χώρα λίγες νεφώσεις που βαθμιαία από τα δυτικά θα αυξηθούν και θα σημειωθούν ασθενείς τοπικές βροχές.

Οι άνεμοι θα πνέουν στο Αιγαίο από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και τοπικά στα νοτιοανατολικά 6 μποφόρ με βαθμιαία εξασθένηση.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο.

