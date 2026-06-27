Σε ύφεση και χωρίς ενεργό μέτωπο η φωτιά σε δασική έκταση στην Εύβοια

Σε ύφεση και χωρίς ενεργό μέτωπο είναι η φωτιά που εκδηλώθηκε σήμερα (27 Ιουλίου 2026) λίγο μετά τις 16:00 σε δασική έκταση στο Σπαθάρι Ευβοίας.

Μέχρι στιγμής από την πυρκαγιά δεν απειλούνται κατοικίες και υποδομές, σύμφωνα με την πυροσβεστική.

Άμεσα κινητοποιήθηκαν 54 πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρων της 20ης ΕΜΟΔΕ και 21 οχήματα, ενώ από αέρος κινητοποιήθηκαν 8 αεροσκάφη και 3 ελικόπτερα εκ των οποίων 1 για το συντονισμό τους. Παράλληλα, συνδρομή παρέχουν υδροφόρες ΟΤΑ.

Σημειώνεται πως η περιοχή όπου εκδηλώθηκε η πυρκαγιά σήμερα, είναι σε πολύ υψηλό κίνδυνο κατηγορίας 4.

Καθ’ όλη τη διάρκεια του συμβάντος το Ενιαίο Συντονιστικό Κέντρο Επιχειρήσεων και Διαχείρισης Κρίσεων (ΕΣΚΕΔΙΚ) λαμβάνει συνεχή εικόνα από το drone μέσω οπτικής και θερμικής κάμερας.

Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Ευβοίας στην περιοχή

Το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Ευβοίας, μεταβαίνει στην περιοχή της πυρκαγιάς για την διερεύνηση των αιτίων της.

Πηγή: skai.gr

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