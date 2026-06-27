Aναζητώντας επιζώντες στα συντρίμμια της Βενεζουέλας

Συνοπτικά από ΣΚΑΪ AI toggle Οι σεισμοί στη Βενεζουέλα έχουν προκαλέσει τουλάχιστον 920 νεκρούς, 3.360 τραυματίες και πάνω από 50.000 αγνοούμενους, ενώ συνεχίζονται οι προσπάθειες διάσωσης τρεις ημέρες μετά τους κύριους σεισμούς 7,2 και 7,5 Ρίχτερ.

Πάνω από 200 μετασεισμοί, με δύο ισχυρούς έως 4,9 Ρίχτερ, έχουν καταγραφεί στη βόρεια ακτή της χώρας, επιδεινώνοντας την κατάσταση και δυσχεραίνοντας τις έρευνες.

Η διεθνής υποστήριξη περιλαμβάνει ομάδες διάσωσης από Ελβετία, Μεξικό, Κολομβία, Γερμανία και ανακοίνωση βοήθειας 150 εκατομμυρίων δολαρίων από τις ΗΠΑ, με χαλάρωση κυρώσεων για την ανθρωπιστική βοήθεια.

Πάνω από 920 οι νεκροί και 50.000 οι αγνοούμενοι μέχρι τώρα. Παράλληλα νέες δονήσεις έως και 4,9 Ρίχτερ, ενώ οι διασώστες συνεχίζουν την αγωνιώδη αναζήτηση επιζώντων στα ερείπια.Δραματική παραμένει η κατάσταση στη Βενεζουέλα, όπου οι διασώστες δίνουν μάχη για να εντοπίσουν επιζώντες αγνοούμενους τρεις ημέρες μετά τους ισχυρούς σεισμούς 7,2 και 7,5 Ρίχτερ. Στο μεταξύ, τουλάχιστον δύο ισχυροί μετασεισμοί, έως 4,9 Ρίχτερ, ταρακούνησαν εκ νέου τη βόρεια ακτή της χώρας, ενώ έχουν καταγραφεί συνολικά πάνω από 200 μετασεισμικές δονήσεις.



Ο επίσημος απολογισμός ανέρχεται σε τουλάχιστον 920 νεκρούς και 3.360 τραυματίες, ενώ περισσότεροι από 50.000 άνθρωποι εξακολουθούν να αγνοούνται. Στις περιοχές που επλήγησαν περισσότερο, όπως η Λα Γκουάιρα, κάτοικοι και εθελοντές συνεχίζουν να σκάβουν για τον εντοπισμό των αγνοούμενων ακόμη και με γυμνά χέρια, καταγγέλλοντας καθυστερήσεις στην κρατική βοήθεια και έλλειψη κατάλληλου εξοπλισμού.

Πηγή: Deutsche Welle

Στη χώρα έχουν ήδη φτάσει διεθνείς ομάδες διάσωσης από την Ελβετία, το Μεξικό, την Κολομβία και άλλες χώρες, ενώ η Γερμανία απέστειλε ομάδα του Οργανισμού Αρωγής (THW) με ομάδα έρευνας και διάσωσης, συνοδευόμενη από ειδικά εκπαιδευμένους σκύλους. Οι Ηνωμένες Πολιτείες ανακοίνωσαν βοήθεια ύψους 150 εκατομμυρίων δολαρίων και χαλάρωση ορισμένων κυρώσεων για τη διευκόλυνση της ανθρωπιστικής υποστήριξης.Κρίσιμες οι επόμενες ώρεςΟι επόμενες ώρες θεωρούνται καθοριστικές για τον εντοπισμό επιζώντων, καθώς σύμφωνα με τις ανθρωπιστικές οργανώσεις οι πιθανότητες διάσωσης μειώνονται σημαντικά μετά το πρώτο 72ωρο.Την ίδια ώρα, χιλιάδες άνθρωποι παραμένουν άστεγοι, ενώ η Βενεζουέλα βρίσκεται αντιμέτωπη με μια τεράστια ανθρωπιστική και οικονομική πρόκληση, καθώς οι αρχές και η διεθνής κοινότητα προετοιμάζονται για τη μακρά διαδικασία αποκατάστασης των ζημιών.Σύμφωνα με τον ΟΗΕ, οι άμεσες ζημιές από τους σεισμούς κτιμώνται στα 6,7 δισεκατομμύρια δολάρια (περίπου 5,8 δισεκατομμύρια ευρώ), ενώ έως και 7 εκατομμύρια άνθρωποι ενδέχεται να έχουν επηρεαστεί από τη φυσική καταστροφή.Πηγές: dlf, dw, guardian

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