Σήμερα Τρίτη Ο καιρός θα είναι άστατος με τοπικές βροχές και στα Ανατολικά πρόσκαιρες καταιγίδες. Λίγα χιόνια θα πέσουν στα ηπειρωτικά ορεινά. Οι Άνεμοι θα πνέουν Δ – ΒΔ 4 με 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία , θα ανέβει το μεσημέρι , έως 17 με 18 βαθμούς.

Την Τετάρτη Σε όλη τη χώρα προβλέπεται άστατος καιρός με τοπικές βροχές και στα Ανατολικά σποραδικές καταιγίδες. Λίγα χιόνια θα πέσουν στα ηπειρωτικά ορεινά. Βαθμιαία βελτίωση του καιρού στα δυτικά από το απόγευμα. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6, και στα πελάγη τοπικά 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση κυρίως στα ανατολικά και τα βόρεια.

Πέμπτη και Παρασκευή , Στα Α και Ν προβλέπεται λίγη συννεφιά , παροδικά αυξημένη, με τοπικές βροχές και στο Αιγαίο μεμονωμένες καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα τοπικές συννεφιές. Οι Β Άνεμοι στο Αιγαίο 6 με 8 μποφόρ με βαθμιαία εξασθένηση την Παρασκευή. Η θερμοκρασία σε μικρή περαιτέρω πτώση στα Ανατολικά.

Τέλος το Σ/Κ δεν αναμένονται αξιόλογες βροχές.

Αττική

Καιρός σήμερα. Λίγη συννεφιά , παροδικά αυξημένη, με πιθανότητα βροχής το μεσημέρι και το απόγευμα. Άνεμοι: Β- ΒΔ 3 με 4 μποφόρ Θερμοκρασία: έως 17 βαθμούς.

Θεσ/νίκη

Καιρός σήμερα. Λίγες νεφώσεις που από το μεσημέρι θα αυξηθούν και είναι πιθανό να σημειωθούν πρόσκαιρες τοπικές βροχές. Άνεμοι: Β – ΒΔ 3 με 5 μποφόρ. Θερμοκρασία: έως 16 βαθμούς.

Πηγή: skai.gr

