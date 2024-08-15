Με 40άρια ο Δεκαπενταύγουστος -Πότε θα πέσει η θερμοκρασία

Γενικά αίθριος θα είναι ο καιρός τον Δεκαπενταύγουστο. Tις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα δυτικά και βόρεια ηπειρωτικά θα αναπτυχθούν πρόσκαιρες νεφώσεις και στα ορεινά της Μακεδονίας είναι πιθανό να εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι ή μεμονωμένες καταιγίδες.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στο Αιγαίο 6 με 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή και θα φθάσει στα ηπειρωτικά τους 37 με 39 βαθμούς και τοπικά στα δυτικά, κεντρικά και βόρεια τους 40 και πιθανώς στη δυτική Στερεά τους 41 βαθμούς Κελσίου.

Στη νησιωτική χώρα θα φθάσει τους 33 με 34 βαθμούς και κατά τόπους στα νησιά του Ιονίου, του ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα τους 36 με 38 βαθμούς Κελσίου.

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος. Τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες θα αναπτυχθούν πρόσκαιρες νεφώσεις και είναι πιθανό να εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι ή μεμονωμένες καταιγίδες στα ορεινά της Μακεδονίας.

Ανεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4, στα ανατολικά βορειοανατολικοί 4 με 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 22 έως 37 με 38 και τοπικά στην κεντρική Μακεδονία έως 39 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Γενικά αίθριος με λίγες τοπικές νεφώσεις τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά ορεινά.

Ανεμοι: Βορειοανατολικοί 3 με 4, από το μεσημέρι θα στραφούν σε βορειοδυτικούς 4 με 5 και τοπικά στο Ιόνιο το απόγευμα έως 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 24 έως 38, στα ηπειρωτικά έως 39 με 40 και τοπικά στη δυτική Στερεά 41 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου η ελάχιστη 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Γενικά αίθριος.

Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στα ανατολικά 6 και τοπικά 7 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 25 έως 38, τοπικά έως 39 βαθμούς Κελσίου.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ

Καιρός: Αίθριος.

Ανεμοι: Βορειοδυτικοί 5 με 6 και τοπικά στις Κυκλάδες 7 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 24 έως 32 και στη νότια Κρήτη έως 34 με 35 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ - ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Καιρός: Αίθριος.

Ανεμοι: Στα Δωδεκάνησα βόρειοι βορειοδυτικοί 4 με 5 και από το μεσημέρι τοπικά 6 μποφόρ. Στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου βόρειοι βορειοανατολικοί 5 με 6 και πρόσκαιρα τις μεσημεριανές και απογευματινές ώρες τοπικά 7 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 25 έως 36 με 38 και τοπικά τους 39 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ

Καιρός: Γενικά αίθριος.

Ανεμοι: Βόρειοι βορειοανατολικοί 3 με 4 και στις Σποράδες τοπικά 5 με 6 μποφόρ με σταδιακή εξασθένηση από το απόγευμα.

Θερμοκρασία: Από 25 έως 39 με 40 και στις Σποράδες έως 31 βαθμούς Κελσίου.

ΑΤΤΙΚΗ

Καιρός: Αίθριος.

Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5, στα ανατολικά 6 και μέχρι το απόγευμα τοπικά 7 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 27 έως 38 βαθμούς Κελσίου. Στα ανατολικά η μέγιστη 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος.

Ανεμοι: Από νότιες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 24 έως 37 βαθμούς Κελσίου.

Ο καιρός την Παρασκευή

Γενικά αίθριος καιρός. Tις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά θα αναπτυχθούν πρόσκαιρες νεφώσεις και θα εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι και μεμονωμένες καταιγίδες στα κεντρικά και βόρεια ορεινά.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στο Αιγαίο 6 με 7 και πιθανώς τοπικά 8 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα βορειοανατολικά. Θα φθάσει στα βόρεια ηπειρωτικά, τα νησιά του Ιονίου, τα Δωδεκάνησα και τη νότια Κρήτη τους 36 με 38 βαθμούς, στα υπόλοιπα ηπειρωτκά τους 38 με 39 και τοπικά στα δυτικά και κεντρικά τους 40 με 41 βαθμούς και στην υπόλοιπη νησιωτική χώρα τους 33 με 34 βαθμούς.

Ο καιρός το Σάββατο

Γενικά αίθριος καιρός. Tις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά θα αναπτυχθούν πρόσκαιρες νεφώσεις και θα εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι και μεμονωμένες καταιγίδες κυρίως στα ορεινά.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στο Αιγαίο 6 με 7 μποφόρ με εξασθένηση το βράδυ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή και θα φτάσει στα ηπειρωτικά τους 36 με 38 βαθμούς και τοπικά τους 39 με 40 βαθμούς, στα Δωδεκάνησα, τα νησιά του Ιονίου και τη νότια Κρήτη τους 36 με 37 και στην υπόλοιπη νησιωτική χώρα τους 33 βαθμούς Κελσίου.

Ο καιρός την Κυριακή

Γενικά αίθριος καιρός. Tις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά θα αναπτυχθούν πρόσκαιρες νεφώσεις και θα εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι και μεμονωμένες καταιγίδες κυρίως στα ορεινά.

Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά μεταβλητοί 3 με 4 και πρόσκαιρα τις μεσημβρινές ώρες από βόρειες διευθύνσεις με την ίδια ένταση, στα ανατολικά από βόρειες διευθύνσεις 3 με 4 και στο Αιγαίο έως 6 μποφόρ με βαθμιαία εξασθένηση από το απόγευμα.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση.

