Βροχές και σποραδικές καταιγίδες στις περισσότερες περιοχές της χώρας. Τα φαινόμενα είναι πιθανόν πρόσκαιρα να είναι κατά τόπους ισχυρά μέχρι το μεσημέρι στο Ιόνιο, την Ήπειρο και τη δυτική Στερεά και μέχρι το απόγευμα στη Θεσσαλία και στις Σποράδες.

ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου, τα Δωδεκάνησα και τις Κυκλάδες παροδικές νεφώσεις. Στην υπόλοιπη χώρα σποραδικές βροχές και κατά τόπους καταιγίδες. Τα φαινόμενα είναι πιθανόν πρόσκαιρα να είναι κατά τόπους ισχυρά μέχρι το μεσημέρι στο Ιόνιο, την Ήπειρο και τη δυτική Στερεά και μέχρι το απόγευμα στη Θεσσαλία και στις Σποράδες.

Οι άνεμοι θα πνέουν στο Ιόνιο από νότιες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ και στο Αιγαίο από βόρειες διευθύνσεις με την ίδια ένταση.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή. Στα βόρεια θα φτάσει τους 24 με 26 βαθμούς και στις υπόλοιπες περιοχές τους 27 με 29 βαθμούς Κελσίου.

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ

Καιρός: Νεφώσεις τοπικά αυξημένες με βροχές ή όμβρους κυρίως στη Μακεδονία. Στην κεντρική και τη δυτική Μακεδονία θα εκδηλωθούν και σποραδικές καταιγίδες.

Ανεμοι: Μεταβλητοί 2 με 4 μποφόρ και στη Θράκη βορειοανατολικοί έως 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 13 έως 24 με 26 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία από 08 έως 20 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα μέχρι το μεσημέρι είναι πιθανό να είναι κατά τόπους ισχυρά στο Ιόνιο, την Ήπειρο και τη δυτική Στερεά, ενώ στη δυτική Πελοπόννησο τις απογευματινές ώρες θα σταματήσουν.

Ανεμοι: Στο Ιόνιο νοτίων διευθύνσεων 3 με 5 μποφόρ. Στα ηπειρωτικά μεταβλητοί 2 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 17 έως 25 με 27 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου από 10 έως 20 βαθμούς Κελσίου.

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές. Σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν κυρίως τις πρωινές ώρες στην Β. Εύβοια και το μεσημέρι και το απόγευμα στις υπόλοιπες περιοχές.

Ανεμοι: Ανατολικοί βορειοανατολικοί 3 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 15 έως 26 με 28 βαθμούς Κελσίου.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ

Καιρός: Στις Κυκλάδες αραιές νεφώσεις παροδικά πιο πυκνές με πιθανότητα τοπικών όμβρων στα νότια. Στην Κρήτη νεφώσεις με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες μέχρι το απόγευμα.

Ανεμοι: Ανατολικοί βορειοανατολικοί 3 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 22 έως 27 με 28 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ - ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Καιρός: Αραιές νεφώσεις παροδικά πιο πυκνές.

Ανεμοι: Βόρειοι 4 με 5 μποφόρ και στα Δωδεκάνησα δυτικοί βορειοδυτικοί με την ίδια ένταση.

Θερμοκρασία: Από 20 έως 27 με 29 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ

Καιρός: Νεφώσεις με βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα μέχρι νωρίς το απόγευμα είναι πιθανό να είναι κατά τόπους ισχυρά.

Ανεμοι: Ανατολικοί βορειοανατολικοί 3 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 14 έως 24 με 26 βαθμούς Κελσίου.

ΑΤΤΙΚΗ

Καιρός: Νεφώσεις που γρήγορα θα αυξηθούν και από το μεσημέρι θα σημειωθούν τοπικές βροχές και κυρίως στα βόρεια καταγίδες. Το βράδυ ο καιρός θα βελτιωθεί.

Ανεμοι: Βόρειοι βορειοανατολικοί 3 με 4 μποφόρ

Θερμοκρασία: Από 17 έως 27 με 28 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Καιρός: Νεφώσεις κατά περιόδους αυξημένες με τοπικές βροχές και πιθανον σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα τις βραδινές ώρες θα σταματήσουν.

Ανεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 17 έως 24 βαθμούς Κελσίου.

Πηγή: skai.gr

