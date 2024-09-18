Σήμερα, Τετάρτη, τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν στο Ιόνιο, τα Ηπειρωτικά, το Β Αιγαίο και την Κρήτη. Τα φαινόμενα θα είναι περισσότερα και εντονότερα στο Ιόνιο, την Ήπειρο, τη Δ. Στερεά, τη ΒΔ Πελοπόννησο, τη Θεσσαλία και την Κ Μακεδονία, αλλά το βράδυ θα εξασθενήσουν. Στην υπόλοιπη χώρα λίγη συννεφιά. Οι άνεμοι θα πνέουν στο Ιόνιο Ν , στο Αιγαίο Β , 4 με 5 στα Δωδεκάνησα τοπικά 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι έως 26 με 28 βαθμούς και τοπικά στα Δωδεκάνησα έως 29 βαθμούς.

Την Πέμπτη και την Παρασκευή τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες θα σημειωθούν στο Ιόνιο, τα ηπειρωτικά και το Β. Αιγαίο. Οι άνεμοι ως 6 μποφόρ και η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.

Τέλος, το Σάββατο τοπικές βροχές θα εκδηλωθούν κυρίως στα ανατολικά και νότια, που βαθμιαία θα σταματήσουν. Άνεμοι Β στο Αιγαίο 5 με 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή.

Αττική

Λίγη συννεφιά που βαθμιαία θα αυξηθεί και από το μεσημέρι θα σημειωθούν τοπικές βροχές και, κυρίως στα βόρεια του νομού, μικρής διάρκειας καταιγίδες. Άνεμοι: Β 3 με 4 μποφόρ. Θερμοκρασία: έως 27 με 28 βαθμούς.

Θεσ/νίκη

Καιρός σήμερα. Άστατος καιρός, με τοπικές βροχές κατά διαστήματα και πιθανόν μεμονωμένες καταιγίδες, βελτίωση το βράδυ. Άνεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ. Θερμοκρασία: έως 24 βαθμούς

Πηγή: skai.gr

