Σε πτώση η θερμοκρασία - Με τι καιρό θα πιάσουμε τον Σταυρό τα Θεοφάνεια

Αυξημένες νεφώσεις και κυρίως στα δυτικά και το ανατολικό και νότιο Αιγαίο βροχές. Σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν στα νοτιοανατολικά. Πρόσκαιρες χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ορεινά της Ηπείρου και της δυτικής Μακεδονίας. Το βράδυ τα φαινόμενα στο Ιόνιο και τις περισσότερες ηπειρωτικές περιοχές θα σταματήσουν.

Οι άνεμοι στα νοτιοανατολικά θα πνέουν νότιοι 3 με 5 μποφόρ. Στην υπόλοιπη χώρα θα πνέουν αρχικά δυτικοί νοτιοδυτικοί 3 με 5 μποφόρ, γρήγορα όμως στα δυτικά και τα βόρεια και βαθμιαία στις υπόλοιπες περιοχές θα στραφούν σε βορείων διευθύνσεων τοπικά στα βόρεια 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα βόρεια όπου δεν θα ξεπεράσει τους 10 με 12 βαθμούς, ενώ στις υπόλοιπες περιοχές θα φτάσει τους 15 με 17 και τοπικά στα νότια τους 18 βαθμούς Κελσίου.

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ

Καιρός: Νεφώσεις παροδικά αυξημένες, με πρόσκαιρες τοπικές βροχές κυρίως στη δυτική Μακεδονία, όπου στα ορεινά θα σημειωθούν μικρής διάρκειας χιονοπτώσεις.

Άνεμοι: Νοτιοδυτικοί 3 με 5 μποφόρ στρεφόμενοι πολύ γρήγορα σε βορείων διευθύνσεων 4 με 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 01 έως 10 με 12 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία από -01 (μείον 1) έως 08 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές μέχρι το απόγευμα. Τις πρωινές ώρες στο βόρειο Ιόνιο είναι πιθανό να εκδηλωθούν και μεμονωμένες καταιγίδες, ενώ πρόσκαιρες χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ορεινά της Ηπείρου.

Άνεμοι: Δυτικοί στρεφόμενοι γρήγορα σε βορειοδυτικούς 3 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 05 έως 17 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου θα είναι από 00 (μηδέν) έως 10 βαθμούς χαμηλότερη.

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Νεφώσεις παροδικά αυξημένες, με πιθανότητα τοπικών βροχών από το απόγευμα.

Ανεμοι: Δυτικοί νοτιοδυτικοί 3 με 4 και στα ανατολικά έως 5 μποφόρ, στρεφόμενοι από το απόγευμα σε βορείων διευθύνσεων με την ίδια ένταση.

Θερμοκρασία: Από 04 έως 17 βαθμούς Κελσίου.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ

Καιρός: Νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες.

Άνεμοι: Νοτιοδυτικοί 3 με 5 μποφόρ, στρεφόμενοι από αργά το απόγευμα σε βόρειους βορειοδυτικούς με την ίδια ένταση.

Θερμοκρασία: Από 11 έως 18 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ - ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Καιρός: Νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές και κυρίως στα νότια σποραδικές καταιγίδες.

Άνεμοι: Νότιοι νοτιοδυτικοί 3 με 5, στρεφόμενοι βαθμιαία στα βόρεια σε βόρειους βορειοανατολικούς τοπικά 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 10 έως 17 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ

Καιρός: Νεφώσεις παροδικά αυξημένες. Από το βράδυ στα ανατολικά θα σημειωθούν τοπικές βροχές.

Άνεμοι: Δυτικοί νοτιοδυτικοί 3 με 5, στρεφόμενοι γρήγορα σε βορειοδυτικούς ενισχυόμενοι πρόσκαιρα στις Σποράδες έως 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 02 έως 16 βαθμούς Κελσίου.

ΑΤΤΙΚΗ

Καιρός: Λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες.

Άνεμοι: Δυτικοί νοτιοδυτικοί 3 με 4 μποφόρ, στρεφόμενοι βαθμιαία από το απόγευμα σε βόρειους τοπικά στα ανατολικά έως 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 05 έως 17 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Καιρός: Νεφώσεις παροδικά αυξημένες, κυρίως νωρίς το πρωί και τις βραδινές ώρες.

Άνεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4, στρεφόμενοι πολύ γρήγορα σε βορειοδυτικούς 4 με 6 μποφόρ, με εξασθένηση από νωρίς το απόγευμα.

Θερμοκρασία: Από 03 έως 11 βαθμούς Κελσίου.

Ο καιρός την Κυριακή

Στις Κυκλάδες, την Κρήτη και τα Δωδεκάνησα προβλέπονται νεφώσεις με τοπικές βροχές και μικρής διάρκειας καταιγίδες, βαθμιαία όμως ο καιρός θα βελτιωθεί. Στην υπόλοιπη χώρα λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες τις πρωινές ώρες οπότε θα σημειωθούν ασθενείς βροχές στις Σποράδες και την Εύβοια.

Η ορατότητα τις βραδινές ώρες θα είναι τοπικά περιορισμένη και θα σχηματιστούν ομίχλες.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση. Στα βόρεια δεν θα ξεπεράσει τους 9 με 11 βαθμούς, ενώ θα φτάσει στις υπόλοιπες περιοχές τους 14 με 16 και τοπικά στα νότια τους 17 βαθμούς Κελσίου.

Στα βόρεια ηπειρωτικά τις πρωινές ώρες θα σημειωθεί τοπικά παγετός.

Ο καιρός τα Θεοφάνεια

Σχεδόν αίθριος καιρός σε όλη τη χώρα. Η ορατότητα τις πρωινές ώρες θα είναι τοπικά περιορισμένη και θα σχηματιστούν ομίχλες. Το απόγευμα θα αναπτυχθούν νεφώσεις στα δυτικά και τη νύχτα θα σημειωθούν τοπικές βροχές.

Οι άνεμοι θα πνέουν αρχικά από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ, βαθμιαία όμως θα στραφούν σε δυτικούς νοτιοδυτικούς με την ίδια ένταση. Τη νύχτα στο βόρειο Ιόνιο θα επικρατήσουν νότιοι νοτιοανατολικοί άνεμοι έως 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο σε όλη τη χώρα κυρίως ως προς τις μέγιστες τιμές.

Στα βόρεια ηπειρωτικά τις πρωινές ώρες θα σημειωθεί τοπικά παγετός.

