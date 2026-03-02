Σήμερα Δευτέρα Γενικά αίθριος καιρός στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Μόνο το πρωί στη βόρεια Κρήτη ίσως βρέξει για λίγο τοπικά. Οι Άνεμοι θα πνέουν Β 3 με 4 μποφόρ και στο Αιγαίο τοπικά 5 με 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει άνοδο , και θα φτάσει στα βόρεια έως 14 με 17 βαθμούς και στην υπόλοιπη χώρα έως 16 με 18 βαθμούς.

Την Τρίτη και την Τετάρτη σχεδόν αίθριος καιρός. Η ορατότητα θα είναι τοπικά περιορισμένη το πρωί και το βράδυ , κυρίως στα δυτικά. Οι άνεμοι την Τρίτη θα πνέουν μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ , στο Αιγαίο Β έως 5 μποφόρ , ενώ την Τετάρτη θα ενισχυθούν οι βοριάδες στο Αιγαίο στα 5 με 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο την Τρίτη και μικρή πτώση στα Α την Τετάρτη.

Τέλος την Πέμπτη στα Κ και Β ηπειρωτικά κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα θα σημειωθούν τοπικές βροχές. Στην υπόλοιπη χώρα λίγη συννεφιά. Οι άνεμοι θα πνέουν Β 3 με 5 και τοπικά στο Αιγαίο 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία δε φαίνεται να αλλάζει σημαντικά.

Αττική

Καιρός σήμερα ηλιοφάνεια Άνεμοι: Β 3 με 5 μποφόρ . Θερμοκρασία: έως 18 βαθμούς .

Θεσσαλονίκη

Καιρός σήμερα λίγη συννεφιά. Η Θερμοκρασία: έως 15 βαθμούς.

