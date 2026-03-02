Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Χωρίς βροχές μέχρι τα μέσα της βδομάδας. Συνεχίζονται οι βοριάδες με μειωμένη ένταση. Μικρή άνοδος της θερμοκρασίας.

Η πρόγνωση του καιρού από τη Χριστίνα Σούζη 

Πρόγνωση Καιρού

Σήμερα Δευτέρα   Γενικά αίθριος καιρός στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Μόνο το πρωί στη βόρεια  Κρήτη  ίσως βρέξει για λίγο τοπικά.   Οι Άνεμοι  θα πνέουν Β  3 με 4 μποφόρ  και στο Αιγαίο τοπικά  5 με 6  μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει άνοδο , και  θα φτάσει στα βόρεια έως 14 με 17 βαθμούς και στην υπόλοιπη χώρα έως 16 με 18 βαθμούς.  

Την Τρίτη και την Τετάρτη σχεδόν  αίθριος καιρός.  Η ορατότητα θα είναι τοπικά περιορισμένη το πρωί και το βράδυ , κυρίως στα δυτικά.  Οι άνεμοι την Τρίτη θα πνέουν μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ ,  στο Αιγαίο Β  έως 5 μποφόρ , ενώ την Τετάρτη θα ενισχυθούν οι βοριάδες στο Αιγαίο στα 5 με 6 μποφόρ.  Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο την Τρίτη και μικρή πτώση στα Α την Τετάρτη.

Τέλος την Πέμπτη στα Κ και Β ηπειρωτικά κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα θα σημειωθούν τοπικές βροχές. Στην υπόλοιπη χώρα λίγη συννεφιά.  Οι άνεμοι θα πνέουν Β  3 με 5 και τοπικά στο Αιγαίο 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία δε φαίνεται να αλλάζει σημαντικά.

Αττική

Καιρός σήμερα ηλιοφάνεια  Άνεμοι:  Β 3 με 5 μποφόρ . Θερμοκρασία: έως 18 βαθμούς .

Θεσσαλονίκη

Καιρός σήμερα λίγη συννεφιά. Η Θερμοκρασία: έως 15 βαθμούς. 

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Καιρός Χριστίνα Σούζη
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
14 0 Bookmark