Πού θα είναι βροχερός σήμερα ο καιρός - Στα ίδια επίπεδα η θερμοκρασία

Στο βόρειο Ιόνιο, την Ήπειρο, τη δυτική - κεντρική Μακεδονία και τη Θεσσαλία αναμένονται σήμερα, Κυριακή, νεφώσεις κατά περιόδους αυξημένες με τοπικές βροχές.

Στην υπόλοιπη χώρα ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος με τοπικές νεφώσεις κυρίως τις μεσημβρινές - απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά (πλην της Θράκης), οπότε θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές στα ορεινά.

Η ορατότητα θα είναι τοπικά περιορισμένη τις πρωινές και βραδινές ώρες στα δυτικά και βόρεια ηπειρωτικά.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις, στα δυτικά 3 με 4, στα ανατολικά 4 με 6 και από το απόγευμα στο κεντρικό και βόρειο Αιγαίο τοπικά έως 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή. Θα φτάσει στα βόρεια τους 13 με 15 βαθμούς, στις υπόλοιπες περιοχές τους 16 με 18 και τοπικά στα Δωδεκάνησα και τη νότια Κρήτη τους 19 βαθμούς Κελσίου.

Αναλυτική πρόγνωση από την ΕΜΥ:

ΑΤΤΙΚΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος με λίγες τοπικές νεφώσεις τις μεσημβρινές - απογευματινές ώρες.

Άνεμοι: Βόρειοι βορειοανατολικοί 4 με 5, στα ανατολικά έως 6 και από το απόγευμα στα ανατολικά έως 7 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 07 έως 17 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Καιρός: Λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές μετά το μεσημέρι.

Άνεμοι: Νότιοι νοτιοανατολικοί 3 με 4 και από το απόγευμα στα ανατολικά του νομού ανατολικοί 4 με 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 06 έως 15 βαθμούς Κελσίου.

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ

Καιρός: Λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες στη δυτική - κεντρική Μακεδονία, όπου θα σημειωθούν τοπικές βροχές κυρίως μετά το μεσημέρι.

Άνεμοι: Ανατολικοί βορειοανατολικοί 3 με 5, που από το απόγευμα στα ανατολικά θα ενισχυθούν στα 5 με 6 και στα θαλάσσια έως 7 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 01 έως 16 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία η μέγιστη 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές στο βόρειο Ιόνιο, την Ήπειρο και τις μεσημβρινές - απογευματινές ώρες και στα υπόλοιπα ηπειρωτικά ορεινά.

Άνεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 3 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 07 έως 18 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες τις μεσημβρινές - απογευματινές ώρες, οπότε θα σημειωθούν τοπικές βροχές στη Θεσσαλία και στα υπόλοιπα ηπειρωτικά ορεινά.

Άνεμοι: Βορειοανατολικοί 3 με 5 και στα ανατολικά και τα νότια έως 6, που από το απόγευμα θα ενισχυθούν στα 4 με 6 και στα ανατολικά ως 7 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 05 έως 18 βαθμούς Κελσίου.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος με λίγες τοπικές νεφώσεις τις πρωινές ώρες στην Κρήτη.

Άνεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 5 με 6, που από το απόγευμα στις βόρειες Κυκλάδες θα ενισχυθούν στα 6 με 7 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 11 έως 17 και στη νότια Κρήτη έως 19 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ - ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Καιρός: Γενικά αίθριος.

Άνεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 και από αργά το απόγευμα στα βόρεια έως 7 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 14 έως 19 βαθμούς Κελσίου. Στα βόρεια 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

Πηγή: skai.gr

