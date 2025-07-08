Λογαριασμός
Σήμερα Τρίτη η θερμοκρασία θα φτάσει στα ηπειρωτικά τους 40 και τοπικά 41 βαθμούς , την Τετάρτη θα σημειώσει πτώση στη Δ. Ελλάδα και τη Μακεδονία και την Πέμπτη σε όλη σχεδόν τη χώρα.

Η πρόγνωση του καιρού από τη Χριστίνα Σούζη 

Πρόγνωση Καιρού

Σήμερα Τρίτη  αίθριος καιρός.  Οι άνεμοι θα πνέουν Δ- ΒΔ  3 με 5 μποφόρ , και στα νότια βαθμιαία 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα ηπειρωτικά έως 38 με 40  και τοπικά 41 βαθμούς , και στα νησιά έως  36 με 37   βαθμούς.

Την  Τετάρτη , γενικά αίθριος καιρός , με πιθανότητα για απογευματινές μπόρες στα Β – ΒΑ  ορεινά.   Από το απόγευμα στη  Δ Ελλάδα θα επικρατήσουν ΒΔ άνεμοι 6 με 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία Η θερμοκρασία στη Δ. Ελλάδα και τη Μακεδονία θα σημειώσει πτώση, στην υπόλοιπη χώρα θα κυμανθεί σε υψηλά επίπεδα , στα ανατολικά Ηπειρωτικά θα φτάσει τους  39 με 40  και τοπικά 41 βαθμούς.

Την Πέμπτη θα ενισχυθούν οι ΒΔ άνεμοι στα 6 με 7 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει αισθητή πτώση σχεδόν σε όλη τη χώρα εκτός από τα ΝΑ. Επίσης δεν αναμένονται αξιόλογες βροχές.

Την Παρασκευή και το Σάββατο λίγη συννεφιά και αρκετή ηλιοφάνεια , με πιθανότητα για απογευματινές μπόρες στα ορεινά. Οι άνεμοι μέχρι 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω πτώση την Παρασκευή.   

ΑΤΤΙΚΗ                                                                                      

Καιρός σήμερα αίθριος.  Άνεμοι: Δ 3 με 5 μποφόρ , στον Κορινθιακό βαθμιαία τοπικά 6  Θερμοκρασία: έως 38 με 39 βαθμούς .

ΘΕΣ/ΝΙΚΗ    

Καιρός σήμερα αίθριος. Άνεμοι: μεταβλητοί  2 με 4 μποφόρ. Θερμοκρασία: έως 37 με 38  βαθμούς .

Πηγή: skai.gr

TAGS: Καιρός Χριστίνα Σούζη
