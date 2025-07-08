Σήμερα Τρίτη αίθριος καιρός. Οι άνεμοι θα πνέουν Δ- ΒΔ 3 με 5 μποφόρ , και στα νότια βαθμιαία 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα ηπειρωτικά έως 38 με 40 και τοπικά 41 βαθμούς , και στα νησιά έως 36 με 37 βαθμούς.

Την Τετάρτη , γενικά αίθριος καιρός , με πιθανότητα για απογευματινές μπόρες στα Β – ΒΑ ορεινά. Από το απόγευμα στη Δ Ελλάδα θα επικρατήσουν ΒΔ άνεμοι 6 με 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία Η θερμοκρασία στη Δ. Ελλάδα και τη Μακεδονία θα σημειώσει πτώση, στην υπόλοιπη χώρα θα κυμανθεί σε υψηλά επίπεδα , στα ανατολικά Ηπειρωτικά θα φτάσει τους 39 με 40 και τοπικά 41 βαθμούς.

Την Πέμπτη θα ενισχυθούν οι ΒΔ άνεμοι στα 6 με 7 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει αισθητή πτώση σχεδόν σε όλη τη χώρα εκτός από τα ΝΑ. Επίσης δεν αναμένονται αξιόλογες βροχές.

Την Παρασκευή και το Σάββατο λίγη συννεφιά και αρκετή ηλιοφάνεια , με πιθανότητα για απογευματινές μπόρες στα ορεινά. Οι άνεμοι μέχρι 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω πτώση την Παρασκευή.

ΑΤΤΙΚΗ

Καιρός σήμερα αίθριος. Άνεμοι: Δ 3 με 5 μποφόρ , στον Κορινθιακό βαθμιαία τοπικά 6 Θερμοκρασία: έως 38 με 39 βαθμούς .

ΘΕΣ/ΝΙΚΗ

Καιρός σήμερα αίθριος. Άνεμοι: μεταβλητοί 2 με 4 μποφόρ. Θερμοκρασία: έως 37 με 38 βαθμούς .

