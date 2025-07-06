Στους 38-39 °C η θερμοκρασία την Κυριακή 06/07

Υψηλές θερμοκρασίες επικράτησαν την Κυριακή 6 Ιουλίου 2025, ιδιαίτερα στα ηπειρωτικά τμήματα της χώρας, όπου οι μέγιστες τιμές της θερμοκρασίας έφτασαν τοπικά στους 38-39 °C.

Όπως παρουσιάζεται στον παρακάτω χάρτη, σύμφωνα με το δίκτυο αυτόματων μετεωρολογικών σταθμών του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών / meteo.gr, 68 μετεωρολογικοί σταθμοί του δικτύου κατέγραψαν μέγιστες θερμοκρασίες άνω των 37 °C.

Ιδιαίτερη αναφορά αξίζει να γίνει στην επίδραση της θαλάσσιας αύρας στην πόλη της Αθήνας. Κατά το χρονικό διάστημα 12:00-13:00, καταγράφηκαν οι μέγιστες θερμοκρασίες της ημέρας στις περισσότερες περιοχές της πόλης, οι οποίες ήταν της τάξεως των 36-37 °C. Στη συνέχεια προοδευτικά επικράτησε θαλάσσια αύρα, δηλαδή άνεμοι νοτίων διευθύνσεων προερχόμενοι από το Σαρωνικό, με αποτέλεσμα τη σημαντική πτώση της θερμοκρασίας, στα νότια παράκτια τμήματα, αλλά σε περιοχές των νοτίων προαστίων της πόλης.

Όπως φαίνεται από τη σύγκριση των δύο χαρτών που ακολουθούν για τα χρονικά διαστήματα 12:00-13:00 και 15:00-17:00, η πτώση της θερμοκρασίας ήταν της τάξης των 8-10 βαθμών. Από τους χάρτες γίνεται επίσης αντιληπτή η επίδραση του μελτεμιού στην Ανατολική Αττική, όπου οι θερμοκρασίες διατηρήθηκαν σταθερά στους 30-31 °C.

Πηγή: skai.gr

