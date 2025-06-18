Λογαριασμός
Περιορισμένη αστάθεια σήμερα Τετάρτη και αύριο Πέμπτη. Αρκετές βροχές και καταιγίδες την Παρασκευή και κυρίως το Σάββατο , βελτίωση την Κυριακή.

Η πρόγνωση του καιρού από τη Χριστίνα Σούζη 

Πρόγνωση Καιρού

Σήμερα Τετάρτη   αίθριος καιρός με λίγη συννεφιά το μεσημέρι και το απόγευμα  στα ηπειρωτικά , οπότε στα  ορεινά της Ηπείρου και τη δυτικής Μακεδονίας θα σημειωθούν τοπικές  μπόρες  και μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν στο Ιόνιο μεταβλητοί  3 με 4 μποφόρ , και στο Αιγαίο Β 5 με  7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα ηπειρωτικά έως 34  με 35 βαθμούς , και  στα νησιά έως 30 με 34  βαθμούς.   

Την  Πέμπτη  ηλιοφάνεια , με απογευματινές μπόρες στα Β ορεινά.  Η ένταση των βορείων ανέμων στο Αιγαίο , θα φτάνει τα 4 με 6 μποφόρ .  Η θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή.  

Την  Παρασκευή Αρχικά αίθριος καιρός , όμως μετά το μεσημέρι στα ηπειρωτικά θα συννεφιάσει  και θα σημειωθούν τοπικές μπόρες και κυρίως στα βόρεια σποραδικές καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν Δ – ΒΔ  3 με 5 μποφόρ και στο Α Αιγαίο τοπικά έως 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.

Τέλος το Σάββατο τοπικές βροχές θα σημειωθούν στην Κ Μακεδονία, τις Σποράδες, τη Θεσσαλία και την Εύβοια  και το μεσημέρι – απόγευμα μπόρες στα ηπειρωτικά Οι Β άνεμοι στο Αιγαίο 6 με 7 μποφόρ  Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση.

ΑΤΤΙΚΗ                                                                                      

Καιρός σήμερα γενικά αίθριος  Άνεμοι: ΒΑ  4 με 5  μποφόρ , στα ανατολικά πρόσκαιρα 6 . Θερμοκρασία: έως 35 βαθμούς .

ΘΕΣ/ΝΙΚΗ    

Καιρός σήμερα Λίγη συννεφιά το μεσημέρι και το απόγευμα.  Άνεμοι: Μεταβλητοί 2 με 4  μποφόρ. Θερμοκρασία:  έως 33 βαθμούς 

