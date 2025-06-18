Σήμερα Τετάρτη αίθριος καιρός με λίγη συννεφιά το μεσημέρι και το απόγευμα στα ηπειρωτικά , οπότε στα ορεινά της Ηπείρου και τη δυτικής Μακεδονίας θα σημειωθούν τοπικές μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν στο Ιόνιο μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ , και στο Αιγαίο Β 5 με 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα ηπειρωτικά έως 34 με 35 βαθμούς , και στα νησιά έως 30 με 34 βαθμούς.

Την Πέμπτη ηλιοφάνεια , με απογευματινές μπόρες στα Β ορεινά. Η ένταση των βορείων ανέμων στο Αιγαίο , θα φτάνει τα 4 με 6 μποφόρ . Η θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή.

Την Παρασκευή Αρχικά αίθριος καιρός , όμως μετά το μεσημέρι στα ηπειρωτικά θα συννεφιάσει και θα σημειωθούν τοπικές μπόρες και κυρίως στα βόρεια σποραδικές καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν Δ – ΒΔ 3 με 5 μποφόρ και στο Α Αιγαίο τοπικά έως 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.

Τέλος το Σάββατο τοπικές βροχές θα σημειωθούν στην Κ Μακεδονία, τις Σποράδες, τη Θεσσαλία και την Εύβοια και το μεσημέρι – απόγευμα μπόρες στα ηπειρωτικά Οι Β άνεμοι στο Αιγαίο 6 με 7 μποφόρ Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση.

ΑΤΤΙΚΗ

Καιρός σήμερα γενικά αίθριος Άνεμοι: ΒΑ 4 με 5 μποφόρ , στα ανατολικά πρόσκαιρα 6 . Θερμοκρασία: έως 35 βαθμούς .

ΘΕΣ/ΝΙΚΗ

Καιρός σήμερα Λίγη συννεφιά το μεσημέρι και το απόγευμα. Άνεμοι: Μεταβλητοί 2 με 4 μποφόρ. Θερμοκρασία: έως 33 βαθμούς

