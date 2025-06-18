Αίθριος σήμερα ο καιρός - Στα ίδια επίπεδα η θερμοκρασία

Γενικά αίθριος θα είναι σήμερα, Τετάρτη ο καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές - απογευματινές ώρες. Κατά τόπους στα δυτικά και τα βόρεια ηπειρωτικά και στην Ήπειρο και τη δυτική Μακεδονία θα σημειωθούν τοπικοί όμβροι και μεμονωμένες καταιγίδες.

Οι άνεμοι στα δυτικά θα είναι μεταβλητοί ασθενείς και πρόσκαιρα το μεσημέρι-απόγευμα δυτικοί βορειοδυτικοί 3 με 4 μποφόρ. Στα ανατολικά θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 5 και στο Αιγαίο 6 και πρόσκαιρα τοπικά έως 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή. Θα φτάσει στα ηπειρωτικά τους 33 με 35 βαθμούς, στα νησιά τους 30 με 32 βαθμούς και κατά τόπους στα νοτιότερα τμήματα των Δωδεκανήσων και τη νότια Κρήτη τους 33 με 34 βαθμούς Κελσίου.

Αναλυτική πρόγνωση από την ΕΜΥ:

ΑΤΤΙΚΗ

Καιρός: Αίθριος.

Άνεμοι: Βόρειοι βορειοανατολικοί 4 με 5 μποφόρ και στα ανατολικά τοπικά έως 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 21 έως 35 βαθμούς Κελσίου, στα ανατολικά θα είναι 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές - απογευματινές ώρες στα γύρω ορεινά.

Άνεμοι: Μεταβλητοί 2 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 18 έως 33 βαθμούς Κελσίου.

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος. Τις μεσημβρινές - απογευματινές ώρες θα αναπτυχθούν κατά τόπους πρόσκαιρες νεφώσεις και στη δυτική Μακεδονία θα εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι και μεμονωμένες καταιγίδες.

Άνεμοι: Μεταβλητοί 2 με 4 μποφόρ, στα ανατολικά ανατολικοί βορειοανατολικοί έως 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 15 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία θα είναι 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Γενικά αίθριος. Τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες θα αναπτυχθούν νεφώσεις στα ηπειρωτικά και στην Ήπειρο θα εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι και μεμονωμένες καταιγίδες.

Άνεμοι: Μεταβλητοί ασθενείς πρόσκαιρα το μεσημέρι-απόγευμα δυτικοί βορειοδυτικοί 3 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 19 έως 35 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου και στα νησιά η μέγιστη θα είναι 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Γενικά αίθριος. Τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα ορεινά της κεντρικής Στερεάς και της Πελοποννήσου θα αναπτυχθούν πρόσκαιρες νεφώσεις.

Άνεμοι: Βόρειοι βορειοανατολικοί 4 με 6 μποφόρ και πρόσκαιρα στη νότια Εύβοια το μεσημέρι-απόγευμα έως 7 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 19 έως 35 βαθμούς Κελσίου.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ

Καιρός: Αίθριος.

Άνεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 5 με 6 μποφόρ πρόσκαιρα το μεσημέρι στα δυτικά έως 7 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 20 έως 30 και στη νότια Κρήτη τοπικά έως 34 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ - ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Καιρός: Αίθριος.

Άνεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 4 με 5 μποφόρ και στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου τοπικά έως 6 μποφόρ .

Θερμοκρασία: Από 21 έως 32 και στα Δωδεκάνησα τοπικά 33 με 34 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ

Καιρός: Γενικά αίθριος. Τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα ορεινά θα αναπτυχθούν νεφώσεις και είναι πιθανό να εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι.

Άνεμοι: Μεταβλητοί 2 με 3 μποφόρ στις Σποράδες βόρειοι βορειοδυτικοί έως 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 16 έως 35 βαθμούς Κελσίου. Στις Σποράδες έως 28 βαθμούς Κελσίου.



Πηγή: skai.gr

