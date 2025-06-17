Λογαριασμός
Μικρή άνοδος της θερμοκρασίας , περιορισμένη αστάθεια μέχρι την Πέμπτη.

Η πρόγνωση του καιρού από τη Χριστίνα Σούζη 

Πρόγνωση Καιρού

Σήμερα Τρίτη  αίθριος καιρός με λίγη συννεφιά το μεσημέρι και το απόγευμα  στα ηπειρωτικά , οπότε στα  ΒΔ ορεινά θα  σημειωθούν τοπικές μπόρες . Οι άνεμοι θα πνέουν στο Ιόνιο μεταβλητοί  3 με 4 μποφόρ , και στο Αιγαίο Β 4 με 6 μποφόρ.  Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα ηπειρωτικά έως 33 με 34 βαθμούς , και  στα νησιά έως 30 με 33  βαθμούς.   

Τετάρτη και Πέμπτη  ηλιοφάνεια , με απογευματινές μπόρες , την Τετάρτη στα ΒΔ ορεινά  και την Πέμπτη κυρίως στα Β.  Η ένταση των βορείων ανέμων στο Αιγαίο , θα φτάνει τα 4 με 6 μποφόρ .  Η θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή.  

Τέλος Εντονότερη φαίνεται πως  θα είναι η απογευματινή αστάθεια την Παρασκευή και το Σάββατο , η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση το Σάββατο  

ΑΤΤΙΚΗ                                                                                      

Καιρός σήμερα γενικά αίθριος  Άνεμοι: ΒΑ  3 με 5  μποφόρ.   Θερμοκρασία: έως 34 βαθμούς .

ΘΕΣ/ΝΙΚΗ    

Καιρός σήμερα Λίγη συννεφιά το μεσημέρι και το απόγευμα.  Άνεμοι: Μεταβλητοί 2 με 4  μποφόρ. Θερμοκρασία:  έως 33 βαθμούς 

Πηγή: skai.gr

TAGS: Καιρός Χριστίνα Σούζη
