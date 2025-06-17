Σήμερα Τρίτη αίθριος καιρός με λίγη συννεφιά το μεσημέρι και το απόγευμα στα ηπειρωτικά , οπότε στα ΒΔ ορεινά θα σημειωθούν τοπικές μπόρες . Οι άνεμοι θα πνέουν στο Ιόνιο μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ , και στο Αιγαίο Β 4 με 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα ηπειρωτικά έως 33 με 34 βαθμούς , και στα νησιά έως 30 με 33 βαθμούς.

Τετάρτη και Πέμπτη ηλιοφάνεια , με απογευματινές μπόρες , την Τετάρτη στα ΒΔ ορεινά και την Πέμπτη κυρίως στα Β. Η ένταση των βορείων ανέμων στο Αιγαίο , θα φτάνει τα 4 με 6 μποφόρ . Η θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή.

Τέλος Εντονότερη φαίνεται πως θα είναι η απογευματινή αστάθεια την Παρασκευή και το Σάββατο , η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση το Σάββατο

ΑΤΤΙΚΗ

Καιρός σήμερα γενικά αίθριος Άνεμοι: ΒΑ 3 με 5 μποφόρ. Θερμοκρασία: έως 34 βαθμούς .

ΘΕΣ/ΝΙΚΗ

Καιρός σήμερα Λίγη συννεφιά το μεσημέρι και το απόγευμα. Άνεμοι: Μεταβλητοί 2 με 4 μποφόρ. Θερμοκρασία: έως 33 βαθμούς

