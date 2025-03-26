Σήμερα Τετάρτη αραιή συννεφιά , κατά διαστήματα και κατά τόπους πιο πυκνή . Τοπικές βροχές θα σημειωθούν στα Δ – Κ και Β Οι άνεμοι θα πνέουν Ν 4 με 6 και στο Ιόνιο τοπικά 7 μποφόρ Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα Β έως 19 βαθμούς, Στην υπόλοιπη χώρα έως 22 με 23 βαθμούς , Κρήτη και Δωδεκάνησα έως 24 με 26 βαθμούς.

Την Πέμπτη Τοπικές βροχές θα σημειωθούν κυρίως στο Ιόνιο και τα Ηπειρωτικά. Μεμονωμένες καταιγίδες θα εκδηλωθούν το πρωί στα ΒΔ και το βράδυ στα ΒΑ. Άνεμοι Δ – ΝΔ 4 με 6 , στο Αιγαίο τοπικά 7 μποφόρ. Θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση κυρίως στα δυτικά.

Άστατος θα είναι ο καιρός την Παρασκευή , με τις βροχές και σποραδικές καταιγίδες να εκδηλώνονται κυρίως στα δυτικά , τα βόρεια και το Α Αιγαίο. Η ένταση των ανέμων μέχρι 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση κυρίως στα ανατολικά.

Αττική

Καιρός σήμερα Συννεφιά παροδικά αυξημένη , με πιθανότητα βροχής το πρωί και κυρίως το βράδυ. Άνεμοι: ΝΑ 3 με 4 μποφόρ. Θερμοκρασία: έως 22 βαθμούς.

Θεσ/νίκη

Καιρός σήμερα. Αυξημένη συννεφιά με τοπικές βροχές κατά διαστήματα. Άνεμοι: Από ανατολικές διευθύνσεις 2 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: έως 18 βαθμούς

Πηγή: skai.gr

