Αυξημένες νεφώσεις και σήμερα στη χώρα - Πού αναμένονται βροχές και καταιγίδες

Αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές κατά διαστήματα στο Ιόνιο, τα ηπειρωτικά και το βόρειο Αιγαίο αναμένονται σήμερα, Τετάρτη, ενώ μεμονωμένες καταιγίδες πιθανώς να εκδηλωθούν στο Ιόνιο και την Ήπειρο τις πρωινές ώρες.

Λίγα χιόνια θα πέσουν στα βορειοδυτικά ορεινά, ενώ ευνοείται και η μεταφορά αφρικανικής σκόνης.

Οι άνεμοι θα πνέουν νοτιοανατολικοί 4 με 6 και στο Ιόνιο τοπικά 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή. Θα φτάσει στα βόρεια ηπειρωτικά τους 19 βαθμούς, στις υπόλοιπες περιοχές τους 21 με 23 βαθμούς και κατά τόπους στη βόρεια Κρήτη και τα Δωδεκάνησα τους 24 με 26 βαθμούς Κελσίου.

Αναλυτική πρόγνωση από την ΕΜΥ

ΑΤΤΙΚΗ

Καιρός: Νεφώσεις κατά περιόδους αυξημένες με τοπικές βροχές μέχρι τις μεσημβρινές και εκ νέου τις βραδινές ώρες.

Άνεμοι: Νοτιοανατολικοί 3 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 12 έως 22 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Καιρός: Αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές κατά διαστήματα.

Άνεμοι: Από ανατολικές διευθύνσεις 2 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 11 έως 18 βαθμούς Κελσίου.

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ

Καιρός: Αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές κατά διαστήματα. Από το απόγευμα τα φαινόμενα στην ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη θα σταματήσουν.

Λίγα χιόνια θα πέσουν στα ορεινά της δυτικής Μακεδονίας.

Άνεμοι: Από νότιες διευθύνσεις 3 με 4 μποφόρ και το βράδυ ανατολικοί βορειοανατολικοί με την ίδια ένταση.

Θερμοκρασία: Από 10 έως 19 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές κατά διαστήματα. Μεμονωμένες καταιγίδες πιθανώς να εκδηλωθούν στο Ιόνιο και την Ήπειρο τις πρωινές ώρες.

Λίγα χιόνια θα πέσουν στα ορεινά της Ηπείρου.

Άνεμοι: Ανατολικοί νοτιοανατολικοί 4 με 6 και στο Ιόνιο πρόσκαιρα τοπικά 7 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 12 έως 22 και κατά τόπους έως 23 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Νεφώσεις κατά περιόδους αυξημένες με τοπικές βροχές κατά διαστήματα μέχρι τις μεσημβρινές και εκ νέου τις βραδινές ώρες.

Άνεμοι: Ανατολικοί νοτιοανατολικοί 3 με 4 και στα ανατολικά και τα νότια πρόσκαιρα τοπικά 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 12 έως 22 και κατά τόπους έως 23 βαθμούς Κελσίου.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ

Καιρός: Αραιές νεφώσεις, που κυρίως μέχρι το απόγευμα θα είναι τοπικά πιο πυκνές. Μικρή πιθανότητα τοπικών βροχών μέχρι τις προμεσημβρινές ώρες στις δυτικές Κυκλάδες.

Άνεμοι: Ανατολικοί νοτιοανατολικοί 4 με 6 και στη δυτική Κρήτη τοπικά 7 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 14 έως 22 και στη βόρεια Κρήτη έως 24 με 26 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ - ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Καιρός: Στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου αυξημένες νεφώσεις με μικρή πιθανότητα τοπικών βροχών τις πρωινές ώρες και βαθμιαία βελτίωση από το απόγευμα. Στα Δωδεκάνησα αραιές νεφώσεις κατά περιόδους πιο πυκνές.

Άνεμοι: Νότιοι νοτιοανατολικοί 4 με 5 και τοπικά 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 13 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Στα βόρεια η μέγιστη 4 με 5 βαθμούς χαμηλότερη.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ

Καιρός: Αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές κατά διαστήματα.

Άνεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ. Στις Σποράδες θα πνέουν ανατολικοί νοτιοανατολικοί 3 με 5 και πρόσκαιρα τοπικά 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 11 έως 21 βαθμούς Κελσίου.

