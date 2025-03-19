Πού αναμένονται σήμερα ισχυρές βροχές και καταιγίδες - Επιμένει το κρύο

Ισχυρές βροχές και καταιγίδες αναμένονται σήμερα, Τετάρτη, προβλέπονται τις πρώτες πρωινές ώρες στη Χαλκιδική, τη Θεσσαλία (κυρίως τη Μαγνησία), τις Σποράδες, την Εύβοια, την Φθιώτιδα, τη Βοιωτία και την Κρήτη.

Στην κεντρική Μακεδονία, τη Θεσσαλία, τις Σποράδες την ανατολική Στερεά, την ανατολική Πελοπόννησο, τις Κυκλάδες, τα Δωδεκάνησα και την Κρήτη αναμένουμε νεφώσεις με τοπικές βροχές και κατά τόπους στα βόρεια χιονόνερο.

Χιονοπτώσεις κατά τόπους πυκνές θα σημειωθούν τις πρώτες πρωινές ώρες στα ορεινά και τα ημιορεινά της ανατολικής ηπειρωτικής χώρας και έως το βράδυ στα ορεινά της Κρήτης.

Βαθμιαία τα φαινόμενα θα εξασθενήσουν και το μεσημέρι στα ηπειρωτικά θα σταματήσουν.

Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά ανατολικοί βορειοανατολικοί 4 με 6, στα ανατολικά βόρειοι βορειοανατολικοί 6 με 8 και στο Αιγαίο τοπικά 9 μποφόρ, με εξασθένηση από το μεσημέρι στα βόρεια και από το βράδυ και στα υπόλοιπα.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει περαιτέρω πτώση στα ανατολικά και τα νότια και δεν θα ξεπεράσει στις περισσότερες περιοχές τους 10 με 12 βαθμούς και στα δυτικά και νότια τους 14 με 15, τοπικά στα νοτιοανατολικά τους 16 βαθμούς Κελσίου.

Παγετός θα σημειωθεί στα ηπειρωτικά τις πρωινές και βραδινές ώρες.

Αναλυτική πρόγνωση από την ΕΜΥ:

ΑΤΤΙΚΗ

Καιρός: Νεφώσεις με τοπικές βροχές τις πρωινές ώρες. Γρήγορα όμως ο καιρός θα βελτιωθεί και το μεσημέρι θα καταστεί γενικά αίθριος.

Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα βόρεια ορεινά τις πρώτες πρωινές ώρες.

Άνεμοι: Βόρειοι βορειοανατολικοί 6 με 7 και στα ανατολικά τοπικά 8 μποφόρ με βαθμιαία εξασθένηση από τις μεσημβρινές ώρες.Το βράδυ θα στραφούν σε βορειοδυτικούς 4 με 5 και στα ανατολικά έως 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 02 έως 11 με 12 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Καιρός: Νεφώσεις με τοπικές βροχές και τις πρωινές ώρες πιθανόν μεμονωμένες καταιγίδες στα θαλάσσια - παράκτια τμήματα. Λίγες χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα γύρω ορεινά και ημιορεινά.

Σταδιακή βελτίωση από τις προμεσημβρινές ώρες.

Άνεμοι: Βόρειοι βορειοανατολικοί 4 με 6 μποφόρ με γρήγορη εξασθένηση από τις προμεσημβρινές ώρες.

Θερμοκρασία: Από 01 έως 10 βαθμούς Κελσίου.

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ

Καιρός: Στην κεντρική Μακεδονία τις πρώτες πρωινές ώρες νεφώσεις με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες πρόσκαιρα ισχυρές. Στις υπόλοιπες περιοχές λίγες νεφώσεις, παροδικά αυξημένες τις πρωινές ώρες στη δυτική Μακεδονία.

Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ορεινά και ημιορεινά τις πρώτες πρωινές ώρες της κεντρικής και πιθανόν της δυτικής Μακεδονίας.

Τα φαινόμενα γρήγορα θα εξασθενήσουν και το μεσημέρι θα σταματήσουν.

Στις υπόλοιπες περιοχές λίγες νεφώσεις.

Άνεμοι: Βορειοανατολικοί 5 με 7 μποφόρ με γρήγορη εξασθένηση από το μεσημέρι και από τα δυτικά.

Θερμοκρασία: Από 00 έως 10 με 11 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία η ελάχιστη θα είναι 4 με 5 βαθμούς χαμηλότερη.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες στα ηπειρωτικά ορεινά τις πρωινές ώρες όπου θα σημειωθούν ασθενείς χιονοπτώσεις. Από το μεσημέρι γενικά αίθριος.

Άνεμοι: Ανατολικοί βορειοανατολικοί 4 με 6 και από το μεσημέρι βόρειοι βορειοανατολικοί 3 με 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 04 έως 14 και τοπικά στα νότια έως 15 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου 5 με 6 βαθμούς χαμηλότερη.

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές μέχρι το μεσημέρι.

Τις πρώτες πρωινές ώρες τα φαινόμενα θα είναι πρόσκαιρα ισχυρά και θα εκδηλωθούν και σποραδικές καταιγίδες.

Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν μέχρι το μεσημέρι στα ορεινά και ημιορεινά πρόσκαιρα πυκνές τις πρώτες πρωινές ώρες.

Άνεμοι: Βόρειοι βορειοανατολικοί 6 με 8 μποφόρ με βαθμιαία εξασθένηση από τις μεσημβρινές ώρες.

Θερμοκρασία: Από 03 έως 11 με 12 βαθμούς Κελσίου.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ

Καιρός: Νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα τις πρώτες πρωινές ώρες στην Κρήτη θα είναι κατά τόπους ισχυρά.

Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ορεινά της Κρήτης.

Εξασθένηση των φαινομένων από το μεσημέρι στις Κυκλάδες και από το απόγευμα στην Κρήτη.

Άνεμοι: Βορειοανατολικοί 7 με 8 και πρόσκαιρα τοπικά έως 9 μποφόρ με μικρή εξασθένηση από το μεσημέρι.

Θερμοκρασία: Από 09 έως 13 με 14 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ - ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Καιρός: Στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου λίγες νεφώσεις. Στα Δωδεκάνησα λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες. Βελτίωση από το μεσημέρι.

Άνεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 7 με 8 μποφόρ και τοπικά έως 9 μποφόρ. Από το μεσημέρι στα βόρεια θα πνέουν 6 με 7 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 09 έως 16 βαθμούς Κελσίου. Στα βόρεια 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ

Καιρός: Νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές μέχρι το μεσημέρι.

Τις πρώτες πρωινές ώρες τα φαινόμενα θα είναι πρόσκαιρα ισχυρά και θα εκδηλωθούν και σποραδικές καταιγίδες.

Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν μέχρι το μεσημέρι στα ορεινά και ημιορεινά οι οποίες θα είναι πρόσκαιρα πυκνές τις πρώτες πρωινές ώρες.

Άνεμοι: Βορειοανατολικοί 6 με 7 και στις Σποράδες τοπικά 8 μποφόρ με γρήγορη εξασθένηση από το μεσημέρι.

Θερμοκρασία: Από 02 έως 11 βαθμούς Κελσίου.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.