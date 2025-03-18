Σήμερα Τρίτη Τοπικές Βροχές και σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν στις περισσότερες περιοχές. Τα φαινόμενα θα είναι περισσότερα και εντονότερα στη Θεσσαλία , στις Σποράδες , στη Φθιώτιδα και την Εύβοια. Χιόνια θα πέσουν στα ορεινά , τα Κ και Β ημιορεινά και τα ορεινά της Κρήτης Οι άνεμοι θα πνέουν Β – ΒΑ 5 με 7 μποφόρ. Από το απόγευμα στο Κ και Β Αιγαίο θα ενισχυθούν στα 8 με 9 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα βόρεια έως 11 βαθμούς , στο Ιόνιο και τα υπόλοιπα Ηπειρωτικά έως 14 με 17 βαθμούς και στο Αιγαίο έως 18 με 20 βαθμούς.

Την Τετάρτη Μέχρι το μεσημέρι στα Α Ηπειρωτικά και τη Β Κρήτη θα σημειωθούν τοπικές βροχές και λίγα χιόνια στα ορεινά - ημιορεινά. Στην υπόλοιπη χώρα λίγη συννεφιά. Άνεμοι Β – ΒΑ στο Ιόνιο 4 με 6, και στο Αιγαίο 7 με 9 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω πτώση.

Τέλος την Πέμπτη και την Παρασκευή , γενικά αίθριος καιρός , η θερμοκρασία σε άνοδο , και οι βοριάδες βαθμιαία θα εξασθενήσουν.

Αττική

Καιρός σήμερα Λίγη συννεφιά που βαθμιαία θα αυξηθεί και από το απόγευμα θα σημειωθούν τοπικές βροχές ίσως και παροδική καταιγίδα. Το βράδυ θα χιονίσει στα ορεινά Άνεμοι: Β 5 με 7 από το απόγευμα στα Α 8 μποφόρ. Θερμοκρασία: έως 16 βαθμούς.

Θεσ/νίκη

Καιρός σήμερα. Συννεφιά και κυρίως από το μεσημέρι τοπικές βροχές . Πρόσκαιρες χιονοπτώσεις θα σημειωθούν το απόγευμα και το βράδυ στα γύρω ορεινά, αλλά και σε περιοχές με χαμηλότερο υψόμετρο. Άνεμοι: ΒΔ έως ΒΑ 4 με 6 και τοπικά έως 7 μποφόρ. Θερμοκρασία: έως 11 βαθμούς

