Επικαιροποιήθηκε, σύμφωνα με τα τελευταία προγνωστικά στοιχεία το έκτακτο δελτίο επιδείνωσης του καιρού της ΕΜΥ, ενώ παραμένει η πορτοκαλί προειδοποίηση.

Συγκεκριμένα:

Την Τρίτη 18-03-2025 και την Τετάρτη 19-03-25 προβλέπονται στη χώρα μας, αισθητή πτώση της θερμοκρασίας (συνολικά κατά 12 με 15 βαθμούς), ισχυρές βροχές, καταιγίδες και χιονοπτώσεις στα ορεινά, τα ημιορεινά και κατά τόπους σε περιοχές της ανατολικής ηπειρωτικής χώρας με χαμηλότερο υψόμετρο.

Θυελλώδεις βόρειοι βορειοανατολικοί άνεμοι εντάσεως 8 και τοπικά 9 μποφόρ θα πνέουν στο Αιγαίο και τα ανατολικά ηπειρωτικά από το απόγευμα της Τρίτης έως και τις βραδινές ώρες της Τετάρτης.

Πιο αναλυτικά

Α. Ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται:

α. Στη Χαλκιδική, τη Θεσσαλία (κυρίως τη Μαγνησία), τις Σποράδες, την Εύβοια, την Φθιώτιδα και τη Βοιωτία από νωρίς το απόγευμα της Τρίτης 18-03-25 και έως τα ξημερώματα της Τετάρτης 19-03-2025.

β. Στην Κρήτη τις πρωινές ώρες της Τετάρτης 19-03-25.

Β. Χιονοπτώσεις κατά τόπους πυκνές θα σημειωθούν:

α. Σήμερα Τρίτη 18-03-25 από τις προμεσημβρινές ώρες έως και το βράδυ στα ορεινά και τα ημιορεινά της Μακεδονίας, της Θράκης και της Ηπείρου, ενώ στη Μακεδονία και τη Θράκη θα χιονίσει και σε περιοχές με χαμηλότερο υψόμετρο.

β. Από αργά το απόγευμα της Τρίτης 18-03-25 έως και τις πρωινές ώρες της Τετάρτης 19-03-25 στα ορεινά, τα ημιορεινά καθώς και σε περιοχές με χαμηλότερο υψόμετρο της Θεσσαλίας, της Εύβοιας, της Ευρυτανίας, της Φθιώτιδας και της Βοιωτίας.

γ. Την Τετάρτη 19-03-25 έως και τις προμεσημβρινές ώρες στα ορεινά και ημιορεινά της ανατολικής Πελοποννήσου και έως το βράδυ στα ορεινά της Κρήτης.

