Σήμερα Δευτέρα Λίγη συννεφιά τοπικά αυξημένη , με πιθανότητα ασθενών βροχών στη Δ Ελλάδα και την Κρήτη. Οι Άνεμοι θα πνέουν Ν 2 με 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα βόρεια έως 15 με 16 βαθμούς , στην υπόλοιπη χώρα έως 17 με 19 βαθμούς.

Την Τρίτη δεν αναμένονται αξιόλογες βροχές . Οι άνεμοι θα πνέουν Ν 3 με 5 μποφόρ και βαθμιαία στα βόρεια έως 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή

Την Τετάρτη Τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν στα ΒΔ . Επίσης ασθενείς βροχές θα σημειωθούν στη Θράκη το Α Αιγαίο και τα Δωδεκάνησα. Στην υπόλοιπη χώρα τοπικές συννεφιές. Οι άνεμοι θα πνέουν Ν 4 με 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο.

Την Πέμπτη τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν σχεδόν σε όλη τη χώρα , ενώ την Παρασκευή , τα φαινόμενα θα περιοριστούν σημαντικά. Οι Ν άνεμοι την Πέμπτη θα φτάνουν τα 6 με 7 μποφόρ , την Παρασκευή θα εξασθενήσουν. Η θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή.

Αττική

Καιρός σήμερα Λίγη συννεφιά. Άνεμοι: Ν-ΝΔ 2 με 4 μποφόρ . Θερμοκρασία: έως 17 βαθμούς

Θεσ/νίκη

Καιρός σήμερα. Λίγη συννεφιά παροδικά αυξημένη. Άνεμοι: Μεταβλητοί 2 με 3 μποφόρ. Θερμοκρασία: έως 15 βαθμούς

Πηγή: skai.gr

