Αίθριος σήμερα ο καιρός με νεφώσεις - Σε υψηλά επίπεδα η θερμοκρασία

Αραιές νεφώσεις, κατά τόπους πιο πυκνές αναμένονται σήμερα, Δευτέρα στη χώρα, ενώ η ορατότητα τις πρωινές και βραδινές ώρες θα είναι κατά τόπους περιορισμένη και στα ηπειρωτικά θα σχηματισθούν ομίχλες.

Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 2 με 4 μποφόρ και στα νότια από δυτικές διευθύνσεις με την ίδια ένταση.

Η θερμοκρασία θα φτάσει στα βόρεια τους 13 με 15 βαθμούς, στην υπόλοιπη χώρα τους 16 με 18 και στα νότια τοπικά έως 19 βαθμούς Κελσίου.

Αναλυτική πρόγνωση από την ΕΜΥ:

ΑΤΤΙΚΗ

Καιρός: Αραιές νεφώσεις παροδικά πιο πυκνές.

Άνεμοι: Νότιοι νοτιοδυτικοί 2 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 07 έως 17 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Καιρός: Λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες κυρίως το πρωί. Η ορατότητα τις πρωινές και βραδινές ώρες θα είναι τοπικά περιορισμένη.

Άνεμοι: Μεταβλητοί 2 με 3 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 06 έως 15 βαθμούς Κελσίου.

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ



Καιρός: Λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες κυρίως τις πρωινές ώρες.

Άνεμοι: Μεταβλητοί 2 με 3 και βαθμιαία από νότιες διευθύνσεις έως 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 02 έως 15 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ



Καιρός: Λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες.

Άνεμοι: Από νότιες διευθύνσεις 2 με 4 μποφόρ και στα νότια από δυτικές διευθύνσεις με την ίδια ένταση.

Θερμοκρασία: Από 06 έως 18 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ



Καιρός: Αραιές νεφώσεις παροδικά πιο πυκνές.

Άνεμοι: Από νότιες διευθύνσεις 2 με 4 μποφόρ και στα νότια δυτικοί με την ίδια ένταση.

Θερμοκρασία: Από 05 έως 18 βαθμούς Κελσίου.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ



Καιρός: Αραιές νεφώσεις παροδικά πιο πυκνές.

Άνεμοι: Από δυτικές διευθύνσεις 2 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 10 έως 19 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ - ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Καιρός: Αραιές νεφώσεις παροδικά πιο πυκνές.

Άνεμοι: Στα βόρεια από νότιες διευθύνσεις 2 με 4 μποφόρ και στα νότια από δυτικές διευθύνσεις με την ίδια ένταση.

Θερμοκρασία: Από 10 έως 19 βαθμούς Κελσίου. Στα βόρεια 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ

Καιρός: Λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες κυρίως τις πρωινές ώρες.

Άνεμοι: Μεταβλητοί 2 με 3 και στις Σποράδες έως 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 04 έως 16 βαθμούς Κελσίου.

Πηγή: skai.gr

