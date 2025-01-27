Αίθριος σήμερα ο καιρός με νεφώσεις - Σε υψηλά επίπεδα η θερμοκρασία

Αραιές νεφώσεις, κατά τόπους πιο πυκνές αναμένονται σήμερα, Δευτέρα στη χώρα, ενώ η ορατότητα τις πρωινές και βραδινές ώρες θα είναι κατά τόπους περιορισμένη και στα ηπειρωτικά θα σχηματισθούν ομίχλες.
Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 2 με 4 μποφόρ και στα νότια από δυτικές διευθύνσεις με την ίδια ένταση.
Η θερμοκρασία θα φτάσει στα βόρεια τους 13 με 15 βαθμούς, στην υπόλοιπη χώρα τους 16 με 18 και στα νότια τοπικά έως 19 βαθμούς Κελσίου.
Αναλυτική πρόγνωση από την ΕΜΥ:
ΑΤΤΙΚΗ
Καιρός: Αραιές νεφώσεις παροδικά πιο πυκνές.
Άνεμοι: Νότιοι νοτιοδυτικοί 2 με 4 μποφόρ.
Θερμοκρασία: Από 07 έως 17 βαθμούς Κελσίου.
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Καιρός: Λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες κυρίως το πρωί. Η ορατότητα τις πρωινές και βραδινές ώρες θα είναι τοπικά περιορισμένη.
Άνεμοι: Μεταβλητοί 2 με 3 μποφόρ.
Θερμοκρασία: Από 06 έως 15 βαθμούς Κελσίου.
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ
Καιρός: Λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες κυρίως τις πρωινές ώρες.
Άνεμοι: Μεταβλητοί 2 με 3 και βαθμιαία από νότιες διευθύνσεις έως 4 μποφόρ.
Θερμοκρασία: Από 02 έως 15 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.
ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ
Καιρός: Λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες.
Άνεμοι: Από νότιες διευθύνσεις 2 με 4 μποφόρ και στα νότια από δυτικές διευθύνσεις με την ίδια ένταση.
Θερμοκρασία: Από 06 έως 18 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ
Καιρός: Αραιές νεφώσεις παροδικά πιο πυκνές.
Άνεμοι: Από νότιες διευθύνσεις 2 με 4 μποφόρ και στα νότια δυτικοί με την ίδια ένταση.
Θερμοκρασία: Από 05 έως 18 βαθμούς Κελσίου.
ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ
Καιρός: Αραιές νεφώσεις παροδικά πιο πυκνές.
Άνεμοι: Από δυτικές διευθύνσεις 2 με 4 μποφόρ.
Θερμοκρασία: Από 10 έως 19 βαθμούς Κελσίου.
ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ - ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ
Καιρός: Αραιές νεφώσεις παροδικά πιο πυκνές.
Άνεμοι: Στα βόρεια από νότιες διευθύνσεις 2 με 4 μποφόρ και στα νότια από δυτικές διευθύνσεις με την ίδια ένταση.
Θερμοκρασία: Από 10 έως 19 βαθμούς Κελσίου. Στα βόρεια 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.
ΘΕΣΣΑΛΙΑ
Καιρός: Λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες κυρίως τις πρωινές ώρες.
Άνεμοι: Μεταβλητοί 2 με 3 και στις Σποράδες έως 4 μποφόρ.
Θερμοκρασία: Από 04 έως 16 βαθμούς Κελσίου.
