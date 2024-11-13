Λογαριασμός
Βροχές κατά διαστήματα και σποραδικές καταιγίδες , μέχρι το Σάββατο , πρόσκαιρη βελτίωση την Κυριακή. Το Σ/Κ θα επικρατήσουν βοριάδες και η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση.

Η πρόγνωση του καιρού από τη Χριστίνα Σούζη 

Πρόγνωση Καιρού

Σήμερα Τετάρτη Βροχές και σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν κυρίως στα Δ – Κ και Β , ωστόσο περισσότερες και εντονότερες θα είναι στα Δυτικά.  Οι άνεμοι θα πνέουν στο Ιόνιο ΝΑ  4 με 6 μποφόρ , στο Αιγαίο Β 3 με 5 , στο Β Αιγαίο βαθμιαία 6 μποφόρ.  Η  θερμοκρασία  θα ανέβει το μεσημέρι στη Β  Ελλάδα , 15 με 17   βαθμούς , στην υπόλοιπη χώρα έως 20 με 22  βαθμούς Κρήτη και  Δωδεκάνησα έως 24 βαθμούς.  

Την Πέμπτη συνεχίζεται ο άστατος καιρός με τις βροχές και τις σποραδικές καταιγίδες , να εκδηλώνονται  κυρίως στα Δυτικά , τα Βόρεια και το Α Αιγαίο. Οι Άνεμοι Δ – ΒΔ 4 με 6 μποφόρ Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα βόρεια.

Την Παρασκευή θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες που το Σάββατο βαθμιαία θα  περιοριστούν στα Α και Ν και την Κυριακή πρόσκαιρα θα σταματήσουν. Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση.

Αττική                                                                                       

Καιρός σήμερα Συννεφιά , παροδικά αυξημένη με τοπικές βροχές κατά διαστήματα.  Οι Άνεμοι: Α 3 με 4  μποφόρ Θερμοκρασία: έως 19 με 20  βαθμούς.

Θεσ/νίκη    

Καιρός σήμερα.  Συννεφιά παροδικά αυξημένη με τοπικές βροχές. Άνεμοι: Β  3 με 4 μποφόρ. Θερμοκρασία: έως 14 βαθμούς .

Πηγή: skai.gr

