Σήμερα Τετάρτη Βροχές και σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν κυρίως στα Δ – Κ και Β , ωστόσο περισσότερες και εντονότερες θα είναι στα Δυτικά. Οι άνεμοι θα πνέουν στο Ιόνιο ΝΑ 4 με 6 μποφόρ , στο Αιγαίο Β 3 με 5 , στο Β Αιγαίο βαθμιαία 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στη Β Ελλάδα , 15 με 17 βαθμούς , στην υπόλοιπη χώρα έως 20 με 22 βαθμούς Κρήτη και Δωδεκάνησα έως 24 βαθμούς.

Την Πέμπτη συνεχίζεται ο άστατος καιρός με τις βροχές και τις σποραδικές καταιγίδες , να εκδηλώνονται κυρίως στα Δυτικά , τα Βόρεια και το Α Αιγαίο. Οι Άνεμοι Δ – ΒΔ 4 με 6 μποφόρ Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα βόρεια.

Την Παρασκευή θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες που το Σάββατο βαθμιαία θα περιοριστούν στα Α και Ν και την Κυριακή πρόσκαιρα θα σταματήσουν. Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση.

Αττική

Καιρός σήμερα Συννεφιά , παροδικά αυξημένη με τοπικές βροχές κατά διαστήματα. Οι Άνεμοι: Α 3 με 4 μποφόρ Θερμοκρασία: έως 19 με 20 βαθμούς.

Θεσ/νίκη

Καιρός σήμερα. Συννεφιά παροδικά αυξημένη με τοπικές βροχές. Άνεμοι: Β 3 με 4 μποφόρ. Θερμοκρασία: έως 14 βαθμούς .

