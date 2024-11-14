Λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες στο Ιόνιο, τα ηπειρωτικά και το βόρειο Αιγαίο. Βροχές και σποραδικές καταιγίδες προβλέπονται στο Ιόνιο, τα ηπειρωτικά, τις Σποράδες, την Εύβοια, τις Κυκλάδες, βαθμιαία στα νησιά του βορείου και ανατολικού Αιγαίου, τη δυτική Κρήτη και από το απόγευμα στα Δωδεκάνησα.

Τα φαινόμενα που πιθανόν να είναι τοπικά ισχυρά στην Αττική, το Ιόνιο και τα δυτικά και κεντρικά ηπειρωτικά το βράδυ θα περιοριστούν στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα.

Ασθενείς χιονοπτώσεις πιθανόν να σημειωθούν στα βόρεια ορεινά.

Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά από νότιες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ, στρεφόμενοι από το μεσημέρι σε βορειοδυτικούς με την ίδια ένταση.

Στα ανατολικά θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 4 με 6 και στα βόρεια ανατολικοί βορειοανατολικοί 3 με 5 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο στα νότια. Θα κυμανθεί στα βόρεια από 04 έως 13 με 15 βαθμούς, στα νησιά του Ιονίου και την υπόλοιπη ηπειρωτική χώρα από 09 έως 19 με 22 βαθμούς, στις Κυκλάδες και τα Δωδεκάνησα από 16 έως 23 με 24 και στην Κρήτη τοπικά έως 25 βαθμούς Κελσίου.

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ

Καιρός: Αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες κυρίως στα θαλάσσια - παράκτια τμήματα.

Ασθενείς χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ορεινά της Μακεδονίας.

Ανεμοι: Ανατολικοί βορειοανατολικοί 3 με 5 και βαθμιαία στα δυτικά βόρειοι 3 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 08 έως 13 με 15 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία 2 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Αυξημένες νεφώσεις με βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα, που πιθανόν να είναι κατά τόπους έντονα, το βράδυ θα εξασθενίσουν.

Ασθενείς χιονοπτώσεις πιθανόν να σημειωθούν στα ορεινά της Ηπείρου.

Ανεμοι: Από νότιες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ, στρεφόμενοι από το μεσημέρι σε βορειοδυτικούς με την ίδια ένταση.

Θερμοκρασία: Από 12 έως 21 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου 4 με 5 βαθμούς χαμηλότερη.

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Βελτίωση από τις μεσημβρινές ώρες.

Ανεμοι: Από ανατολικές διευθύνσεις 3 με 4 στρεφόμενοι γρήγορα σε νοτιοδυτικούς 3 με 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 10 έως 21 με 22 βαθμούς Κελσίου.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ

Καιρός: Λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες κυρίως στις Κυκλάδες και τη δυτική Κρήτη.

Ανεμοι: Νοτιοανατολικοί 3 με 4 στρεφόμενοι γρήγορα σε νοτιοδυτικούς 4 με 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 16 έως 23 με 24 και στην Κρήτη τοπικά έως 25 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ - ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Καιρός: Στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου αυξημένες νεφώσεις με βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Στα Δωδεκάνησα λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες από το απόγευμα.

Ανεμοι: Ανατολικοί νοτιοανατολικοί 3 με 5 μποφόρ στρεφόμενοι από το απόγευμα στα νότια σε δυτικούς με την ίδια ένταση.

Θερμοκρασία: Από 17 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Στα βόρεια 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ

Καιρός: Αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές και πιθανόν μεμονωμένες καταιγίδες κυρίως στα ανατολικά.

Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 3 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 09 έως 18 με 19 βαθμούς Κελσίου.

ΑΤΤΙΚΗ

Καιρός: Νεφώσεις με βροχές και σποραδικές καταιγίδες πιθανώς κατά τόπους έντονες τις πρωινές και προμεσημβρινές ώρες κυρίως στα δυτικά και νότια. Βελτίωση από τις μεσημβρινές ώρες.

Ανεμοι: Από ανατολικές διευθύνσεις 3 με 4 μποφόρ στρεφόμενοι γρήγορα σε δυτικούς με την ίδια ένταση.

Θερμοκρασία: Από 12 έως 21 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Καιρός: Νεφώσεις με βροχές και σποραδικές καταιγίδες μέχρι το μεσημέρι.

Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 3 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 09 έως 14 με 15 βαθμούς Κελσίου.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΑΥΡΙΟ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 15-11-2024

Νεφώσεις με βροχές και σποραδικές καταιγίδες στις περισσότερες περιοχές της χώρας. Τα φαινόμενα πιθανόν να είναι πρόσκαιρα ισχυρά, αρχικά στο ανατολικό Αιγαίο, από τις μεσημβρινές ώρες στα δυτικά και βαθμιαία στην υπόλοιπη χώρα.

Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα κεντρικά και βόρεια ορεινά της ηπειρωτικής χώρας από τις βραδινές ώρες.

Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά, τα κεντρικά και τα βόρεια από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 και στα θαλάσσια τοπικά 7 μποφόρ, βαθμιαία στο βορειοανατολικό Αιγαίο τοπικά 8 μποφόρ. Στις υπόλοιπες περιοχές θα πνέουν νοτιοδυτικοί 4 με 5 και στο νότιο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα βόρεια. Θα κυμανθεί στα βόρεια από 04 έως 13 με 15 βαθμούς, στα νησιά του Ιονίου και στην υπόλοιπη ηπειρωτική χώρα από 08 έως 17 με 20 βαθμούς, στις Κυκλάδες και τα Δωδεκάνησα από 14 έως 21 με 22 και στην Κρήτη τοπικά έως 23 βαθμούς Κελσίου.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 16-11-2024

Στα ανατολικά ηπειρωτικά (εκτός της Ανατολικής Μακεδονίας και της Θράκης) καθώς και στα νησιά του Αιγαίου αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες οι οποίες στα κεντρικά και τα νότια πιθανόν να είναι τοπικά ισχυρές. Στην υπόλοπη χώρα λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες στο Ιόνιο και στα δυτικά ηπειρωτικά. Τα φαινόμενα γρήγορα στα βόρεια ηπειρωτικά θα εξασθενήσουν και βαθμιαία και στις υπολοιπες περιοχές και θα περιοριστούν στο νότιο Αιγαίο και την Κρήτη.

Λίγα χιόνια θα πέσουν στα ορεινά της κεντρικής και βόρειας ηπειρωτικής χώρας.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις, στα δυτικά 4 με 5 μποφόρ, στα ανατολικά 5 με 6 και στο Αιγαίο 7, τοπικά 8 μποφόρ.

Η θερμοκρασία σε πτώση, από βορρά προς νότο. Αναμένεται να κυμανθεί 4 με 6 βαθμούς κάτω από τα κανονικά για την εποχή επίπεδα.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤHN ΚΥΡΙΑΚΗ 17-11-2024

Στα ανατολικά και τα νότια νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές και πιθανόν σποραδικές καταιγίδες έως τις μεσημβρινές ώρες στην Κρήτη καθώς και στα νοτιότερα τμήματα των Δωδεκανήσων.

Στην υπόλοιπη χώρα ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις, στα δυτικά 3 με 5 μποφόρ, στα ανατολικά 4 με 5 και στο Αιγαίο 6, τοπικά 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο, όμως θα διατηρηθεί σε χαμηλά για την εποχή επίπεδα.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤH ΔΕΥΤΕΡΑ 18-11-2024

Ο καιρός αναμένεται γενικά αίθριος σε όλη τη χώρα. Πιθανόν να σημειωθούν τοπικά περιορισμένες ορατότητες τις πρωινές ώρες.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 4 και τοπικά στα νότια μέχρι 5 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο από τα δυτικά.

Πηγή: skai.gr

