Επικαιροποίησε το έκτακτο δελτίο επιδείνωσης καιρού που εκδόθηκε στις 11 Νοεμβρίου η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, σύμφωνα με τα τελευταία προγνωστικά στοιχεία.

Επισημαίνεται πως δεν υπάρχουν ουσιαστικές διαφοροποιήσεις από το αρχικό δελτίο.

Αναλυτικότερα, για σήμερα Τετάρτη (13-11-2024) αναμένονται ισχυρές βροχές και καταιγίδες που τοπικά θα συνοδεύονται από μεγάλη συχνότητα κεραυνών και χαλαζοπτώσεων θα επηρεάσουν όλο το Ιόνιο, την Ήπειρο, τη δυτική Στερεά, τη δυτική Πελοπόννησο και πιθανόν τη Θεσσαλία.

Περισσότερες λεπτομέρειες για την εξέλιξη του καιρού στα τακτικά και έκτακτα δελτία καιρού, στην ιστοσελίδα της ΕΜΥ (www.emy.gr).

Αναλυτικά η πορεία των βροχοπτώσεων

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.