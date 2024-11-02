Καιρός: Έως τους 26 βαθμούς ο υδράργυρος σήμερα - Πότε πέφτει και άλλο η θερμοκρασία

Στα δυτικά, τα κεντρικά, τα βόρεια και κατά τόπους στην υπόλοιπη χώρα αραιές νεφώσεις πρόσκαιρα πιο πυκνές τις πρωινές ώρες και βαθμιαία γενικά αίθριος καιρός.

Η ορατότητα θα είναι κατά τόπους περιορισμένη στα ηπειρωτικά τις πρωινές ώρες.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και τοπικά στο νότιο Αιγαίο 6 μποφόρ με τάση ενίσχυσης τη νύχτα από τα βορειοανατολικά.

Η θερμοκρασία δε θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή. Θα φτάσει στα βόρεια και τις Κυκλάδες τους 22 με 23 βαθμούς, στις υπόλοιπες περιοχές τους 24 με 25 και στη νότια Κρήτη και τα Δωδεκάνησα κατά τόπους τους 26 βαθμούς Κελσίου.

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ

Καιρός: Αραιές νεφώσεις πρόσκαιρα πιο πυκνές τις πρωινές ώρες και βαθμιαία γενικά αίθριος.

Ανεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ και τις βραδινές ώρες από βόρειες διευθύνσεις με τάση ενίσχυσης τη νύχτα.

Θερμοκρασία: Από 09 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Αραιές νεφώσεις πρόσκαιρα πιο πυκνές τις πρωινές ώρες και βαθμιαία γενικά αίθριος.

Ανεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 και στο Ιόνιο βόρειοι βορειοδυτικοί τοπικά 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 11 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Γενικά αίθριος με κατά τόπους αραιές νεφώσεις τις πρωινές ώρες.

Ανεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 και στα ανατολικά βόρειοι βορειοανατολικοί τοπικά 5 μποφόρ τις πρωινές ώρες.

Θερμοκρασία: Από 12 έως 24 βαθμούς Κελσίου.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις στην Κρήτη τις πρωινές ώρες.

Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 4 με 5 και στα νότια τοπικά 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 15 έως 23 και τοπικά στη νότια Κρήτη έως 25 με 26 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ - ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Καιρός: Γενικά αίθριος.

Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 4 με 5 μποφόρ με τάση ενίσχυσης στα βόρεια τη νύχτα.

Θερμοκρασία: Από 16 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Στα βόρεια 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ

Καιρός: Αραιές νεφώσεις πρόσκαιρα πιο πυκνές τις πρωινές ώρες και βαθμιαία γενικά αίθριος.

Ανεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ και στα ανατολικά από βόρειες διευθύνσεις με την ίδια ένταση.

Θερμοκρασία: Από 08 έως 24 βαθμούς Κελσίου.

ΑΤΤΙΚΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος με κατά τόπους αραιές νεφώσεις τις πρωινές ώρες.

Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 3 με 4 και στα ανατολικά τις πρωινές ώρες τοπικά 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 14 έως 24 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Καιρός: Αραιές νεφώσεις πρόσκαιρα πιο πυκνές τις πρωινές ώρες και βαθμιαία γενικά αίθριος.

Ανεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ και τις βραδινές ώρες βόρειοι βορειοδυτικοί με τάση ενίσχυσης τη νύχτα.

Θερμοκρασία: Από 11 έως 22 με 23 βαθμούς Κελσίου.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 03-11-2024

Στα ανατολικά και βόρεια ηπειρωτικά και βαθμιαία στα κεντρικά ηπειρωτικά, τις Σποράδες, την Εύβοια, την Κρήτη, την ανατολική Πελοπόννησο και το νότιο Ιόνιο νεφώσεις παροδικά αυξημένες με λίγες τοπικές βροχές κυρίως στην ανατολική Θεσσαλία, την Εύβοια, τις Σποράδες, τα βόρεια τμήματα της ανατολικής Στερεάς, την Χαλκιδική και από τις βραδινές ώρες στην Κρήτη. Στις υπόλοιπες περιοχές γενικά αίθριος καιρός με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις.

Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά από ανατολικές διευθύνσεις 3 έως 5 μποφόρ. Στα ανατολικά θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 και στο Αιγαίο 6 με 7 και πιθανώς πρόσκαιρα τοπικά έως 8 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση. Θα φτάσει στα βόρεια τους 17 με 19 και τοπικά τους 20 βαθμούς Κελσίου. Στα υπόλοιπα ηπειρωτικά, το Ιόνιο και τις Κυκλαδες θα φτάσει τους 21 με 24 και τοπικά στα νότια ηπειρωτικά, τη νότια Κρήτη και τα Δωδεκάνησα τους 25 βαθμούς Κελσίου.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΑ 04-11-2024

Στα βόρεια (πλην της Θράκης), τα ανατολικά και κεντρικά ηπειρωτικά, τις Σποράδες, την Εύβοια, τη νότια Πελοπόννησο, το νότιο Ιόνιο και την Κρήτη νεφώσεις παροδικά αυξημένες με λίγες τοπικές βροχές. Βαθμιαία από τις απογευματινές ώρες ο καιρός θα βελτιωθεί στα ηπειρωτικά τμήματα. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά αίθριος καιρός με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις.

Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά από ανατολικές διευθύνσεις 3 με 4 μποφόρ. Στα ανατολικά θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 και στο Αιγαίο 6 με 7 και πιθανώς πρόσκαιρα τοπικά έως 8 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω πτώση σε όλη τη χώρα και θα κυμανθεί σε επίπεδα λίγο πιο χαμηλά από τα κανονικά για την εποχή.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 05-11-2024

Γενικά αίθριος καιρός στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας με τοπικές νεφώσεις στην ανατολική Θεσσαλία, τις Σποράδες, την κεντρική Στερεά, την Εύβοια και την Κρήτη.

Η ορατότητα θα είναι κατά τόπους περιορισμένη στα παράκτια και παραθαλάσσια τμήματα της ηπειρωτικής χώρας τις πρωινές ώρες.

Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά από ανατολικές διευθύνσεις 3 με 4 μποφόρ. Στα ανατολικά θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 και στο Αιγαίο 6 με 7 και πιθανώς πρόσκαιρα τοπικά έως 8 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω πτώση στα βορειοανατολικά ηπειρωτικά.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 06-11-2024

Γενικά αίθριος καιρός στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας με τοπικές νεφώσεις στα κεντρικά και ανατολικά ηπειρωτικά, τις Σποράδες, την Εύβοια και την Κρήτη.

Η ορατότητα θα είναι κατά τόπους περιορισμένη στα παράκτια και παραθαλάσσια τμήματα της ηπειρωτικής χώρας τις πρωινές ώρες.

Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά από ανατολικές διευθύνσεις 3 με 4 μποφόρ. Στα ανατολικά θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 και στο Αιγαίο 6 με 7 και πιθανώς πρόσκαιρα τοπικά έως 8 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.