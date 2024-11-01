Λογαριασμός
Αύριο Σάββατο εξασθενούν πρόσκαιρα οι βόρειοι άνεμοι στο Αιγαίο , από την Κυριακή όμως ενισχύονται και πάλι. Η θερμοκρασία σε πτώση κυρίως τη νέα εβδομάδα.

Η πρόγνωση του καιρού από τη Χριστίνα Σούζη 

Πρόγνωση Καιρού

Σήμερα Παρασκευή πιθανότητα για ασθενείς βροχές στην Κρήτη. Στην  υπόλοιπη  χώρα λίγη συννεφιά.    Οι άνεμοι θα πνέουν Β – ΒΑ , στο Ιόνιο 3 με 5    μποφόρ, και στο Αιγαίο  5με 7 μποφόρ με εξασθένηση.  Η  θερμοκρασία  θα ανέβει το μεσημέρι έως 23 με 25 βαθμούς , στα Δωδεκάνησα έως 26 βαθμούς.

Το  Σάββατο γενικά αίθριος καιρός. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και τοπικά στο ΝΑ  Αιγαίο 6 μποφόρ,  η θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή.  

Την Κυριακή ασθενείς τοπικές θα σημειωθούν στα Α ηπειρωτικά και την Κρήτη , Οι Β άνεμοι 4 με 6 και στο Αιγαίο τοπικά 7 με 8 μποφόρ , η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση.

Δευτέρα και Τρίτη δεν αναμένονται αξιόλογες βροχές , οι βόρειοι άνεμοι στο Αιγαίο 6 με 7 μποφόρ , και η θερμοκρασία σε περαιτέρω πτώση.  

Αττική                                                                                       

Καιρός σήμερα γενικά αίθριος .  Οι Άνεμοι: Β – ΒΑ  4 με 6 και στα ανατολικά 7 μποφόρ , με εξασθένηση.    Θερμοκρασία: έως 24 βαθμούς

Θεσ/νίκη    

Καιρός σήμερα.  Λίγη συννεφιά  Άνεμοι: Μεταβλητοί 2 με 4 μποφόρ.  Θερμοκρασία:   έως 22 βαθμούς 

