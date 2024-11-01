Σήμερα Παρασκευή πιθανότητα για ασθενείς βροχές στην Κρήτη. Στην υπόλοιπη χώρα λίγη συννεφιά. Οι άνεμοι θα πνέουν Β – ΒΑ , στο Ιόνιο 3 με 5 μποφόρ, και στο Αιγαίο 5με 7 μποφόρ με εξασθένηση. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι έως 23 με 25 βαθμούς , στα Δωδεκάνησα έως 26 βαθμούς.

Το Σάββατο γενικά αίθριος καιρός. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και τοπικά στο ΝΑ Αιγαίο 6 μποφόρ, η θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή.

Την Κυριακή ασθενείς τοπικές θα σημειωθούν στα Α ηπειρωτικά και την Κρήτη , Οι Β άνεμοι 4 με 6 και στο Αιγαίο τοπικά 7 με 8 μποφόρ , η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση.

Δευτέρα και Τρίτη δεν αναμένονται αξιόλογες βροχές , οι βόρειοι άνεμοι στο Αιγαίο 6 με 7 μποφόρ , και η θερμοκρασία σε περαιτέρω πτώση.

Αττική

Καιρός σήμερα γενικά αίθριος . Οι Άνεμοι: Β – ΒΑ 4 με 6 και στα ανατολικά 7 μποφόρ , με εξασθένηση. Θερμοκρασία: έως 24 βαθμούς

Θεσ/νίκη

Καιρός σήμερα. Λίγη συννεφιά Άνεμοι: Μεταβλητοί 2 με 4 μποφόρ. Θερμοκρασία: έως 22 βαθμούς

Πηγή: skai.gr

