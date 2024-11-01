Καιρός: Με θερμοκρασία έως 26 βαθμούς Κελσίου μπαίνει ο Νοέμβριος - Πού θα βρέξει

Γενικά αίθριος, προβλέπεται για σήμερα (Παρασκευή) ο καιρός στην Αττική με παροδικές νεφώσεις στα βόρεια.

Στην Κρήτη παροδικές νεφώσεις με λίγες τοπικές βροχές μέχρι το απόγευμα. Στις υπόλοιπες περιοχές γενικά αίθριος καιρός με αραιές νεφώσεις στα κεντρικά και βόρεια.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις στα δυτικά 3 με 5, στα ανατολικά 6 με 7 και πρόσκαιρα τις πρωινές ώρες τοπικά στα νοτιοδυτικό Αιγαίο 7 με 8 μποφόρ, με βαθμιαία εξασθένηση από το μεσημέρι.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή. Θα φτάσει στα βόρεια τους 22 με 23 βαθμούς, στις υπόλοιπες περιοχές τους 23 με 25 και στα Δωδεκάνησα τους 26 βαθμούς Κελσίου.

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ

Καιρός: Αραιές νεφώσεις.

Ανεμοι: Βόρειοι 3 με 4 και στα ανατολικά βορειοανατολικοί 4 με 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 09 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Γενικά αίθριος, αραιές νεφώσεις από το απόγευμα στα βόρεια.

Ανεμοι: Βόρειοι βορειοανατολικοί 3 με 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 10 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες μέχρι το μεσημέρι στην Εύβοια και τα βορειότερα τμήματα της ανατολικής Στερεάς όπου υπάρχει πιθανότητα ασθενών τοπικών βροχών και βαθμιαία γενικά αίθριος.

Ανεμοι: Βόρειοι βορειοανατολικοί 4 με 6 και στα ανατολικά μέχρι το μεσημέρι τοπικά 7 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 12 έως 24 βαθμούς Κελσίου.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ

Καιρός: Στις Κυκλάδες γενικά αίθριος. Στην Κρήτη παροδικές νεφώσεις με λίγες τοπικές βροχές μέχρι το απόγευμα.

Ανεμοι: Βόρειοι βορειοανατολικοί 6 με 7 μποφόρ με βαθμιαία εξασθένηση από το απόγευμα.

Θερμοκρασία: Από 16 έως 23 και τοπικά στη νότια Κρήτη έως 25 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ - ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Καιρός: Γενικά αίθριος, αραιές νεφώσεις στα βόρεια.

Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 4 με 5 και στα βόρεια το πρωί τοπικά 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 15 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Στα βόρεια 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ

Καιρός: Αραιές νεφώσεις παροδικά πιο πυκνές.

Ανεμοι: Βόρειοι 3 με 4 και στις Σποράδες πρόσκαιρα βορειοανατολικοί 4 με 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 09 έως 23 βαθμούς Κελσίου.

ΑΤΤΙΚΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος, παροδικές νεφώσεις στα βόρεια.

Ανεμοι: Βόρειοι βορειοανατολικοί 4 με 6 και στα ανατολικά μέχρι το μεσημέρι τοπικά 7 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 14 έως 24 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Καιρός: Αραιές νεφώσεις.

Ανεμοι: Βόρειοι βορειοδυτικοί 3 με 4 μποφόρ και από το μεσημέρι μεταβλητοί ασθενείς.

Θερμοκρασία: Από 11 έως 22 βαθμούς Κελσίου.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΑΥΡΙΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 02-11-2024

Στα κεντρικά, τα βόρεια και βαθμιαία στην υπόλοιπη χώρα αραιές νεφώσεις πρόσκαιρα πιο πυκνές. Από τις μεσημβρινές ώρες γενικά αίθριος καιρός.

Η ορατότητα θα είναι κατά τόπους περιορισμένη στα ηπειρωτικά τις πρωινές ώρες.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και τοπικά στο νότιο Αιγαίο 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή. Θα φτάσει στα βόρεια τους 22 με 23 βαθμούς, στις υπόλοιπες περιοχές τους 23 με 25 και στα Δωδεκάνησα τους 26 βαθμούς Κελσίου.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 03-11-2024

Στα ανατολικά και βόρεια ηπειρωτικά και βαθμιαία στα κεντρικά ηπειρωτικά, την Κρήτη και το νότιο Ιόνιο αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές κυρίως στην ανατολική Θεσσαλία, την Εύβοια, τις Σποράδες, τα βόρεια τμήματα της ανατολικής Στερεάς, την Χαλκιδική και πιθανόν στην Κρήτη. Στις υπόλοιπες περιοχές αίθριος καιρός με λίγες παροδικές νεφώσεις, κατά τόπους αυξημένες.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις στα δυτικά 4 με 6, στα ανατολικά 5 με 7 και στο Αιγαίο 8 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΑ 04-11-2024

Στην κεντρική Μακεδονία, τη Θεσσαλία, τα βόρεια τμήματα της ανατολικής Στερεάς, την ανατολική Πελοπόννησο και την Κρήτη αυξημένες νεφώσεις με λίγες τοπικές βροχές μέχρι το μεσημέρι και βαθμιαία στα ηπειρωτικά αίθριος καιρός. Στα νότια Δωδεκάνησα λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες οπότε θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές. Στις υπόλοιπες περιοχές γενικά αίθριος καιρός με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις.

Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά από ανατολικές διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρ, στα ανατολικά από βόρειες διευθύνσεις 5 με 7 και στο Αιγαίο τοπικά 8 μποφόρ με βαθμιαία εξασθένηση από αργά το βράδυ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω πτώση σε όλη τη χώρα και θα κυμανθεί σε επίπεδα λίγο πιο χαμηλά από τα κανονικά για την εποχή.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 05-11-2024

Γενικά αίθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις στην Κρήτη.

Η ορατότητα θα είναι κατά τόπους περιορισμένη στα παράκτια και παραθαλάσσια τμήματα της ηπειρωτικής χώρας τις πρωινές ώρες.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις, στα δυτικά 3 με 4 και τοπικά στο Ιόνιο 5 μποφόρ, στα ανατολικά 4 με 6 και στο Αιγαίο έως 7 μποφόρ με βαθμιαία ενίσχυση.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.

