Σήμερα Τετάρτη Λίγη συννεφιά . Οι άνεμοι θα πνέουν Α – ΒΑ , στο Ιόνιο 3 με 4 μποφόρ, και στο Αιγαίο 5 με 7 μποφόρ Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι έως 23 με 25 βαθμούς , στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα έως 26 βαθμούς.
Την Πέμπτη δεν αναμένονται βροχές , ενώ την Παρασκευή ίσως σημειωθούν ασθενείς τοπικές βροχές στην Εύβοια , και τις Σποράδες . Συνεχίζονται οι βοριάδες στο Αιγαίο με ένταση 6 με 7 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση την Παρασκευή.
Τέλος Το Σ/Κ , αλλά και τη Δευτέρα 28η Οκτωβρίου δεν αναμένονται βροχές. Οι Βόρειοι άνεμοι στο Αιγαίο 6 και κατά διαστήματα τοπικά 7 μποφόρ , η θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή.
Αττική
Καιρός σήμερα γενικά αίθριος. Οι Άνεμοι: Β – ΒΑ 4 με 6 μποφόρ Θερμοκρασία: έως 23 με 24 βαθμούς
Θεσ/νίκη
Καιρός σήμερα. Γενικά αίθριος. Άνεμοι: Μεταβλητοί 2 με 3 μποφόρ. Θερμοκρασία: έως 22 βαθμούς
- Γενικά αίθριος ο καιρός, με λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες - Έως 26 βαθμούς η θερμοκρασία
- Ξηρασία , βοριάδες στο Αιγαίο 6 τοπικά 7 μποφόρ και ψύχρα (ζακέτα να πάρεις)…. !! Με παρόμοιο καιρό και οι παρελάσεις !!
- Αίθριος ο καιρός σχεδόν σε όλη τη χώρα, με αραιή συννεφιά - Έως 26 βαθμούς η θερμοκρασία
Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.