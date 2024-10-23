Λογαριασμός
Με βοριάδες και ξηρασία θα κυλίσουν οι μέρες μέχρι , σχεδόν , το τέλος του μήνα. Ψύχρα κυρίως στις κεντρικές και βόρειες περιοχές της χώρας.

Η πρόγνωση του καιρού από τη Χριστίνα Σούζη 

Πρόγνωση Καιρού

Σήμερα Τετάρτη  Λίγη συννεφιά .     Οι άνεμοι θα πνέουν Α – ΒΑ , στο Ιόνιο  3 με 4  μποφόρ, και στο Αιγαίο  5 με 7 μποφόρ  Η  θερμοκρασία  θα ανέβει το μεσημέρι έως 23 με 25 βαθμούς , στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα έως 26  βαθμούς.

Την  Πέμπτη  δεν αναμένονται βροχές , ενώ την Παρασκευή ίσως σημειωθούν ασθενείς τοπικές βροχές στην Εύβοια , και τις Σποράδες .  Συνεχίζονται οι βοριάδες στο Αιγαίο με ένταση 6 με 7 μποφόρ  και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση την Παρασκευή.

Τέλος Το Σ/Κ , αλλά και τη Δευτέρα 28η Οκτωβρίου δεν αναμένονται βροχές.   Οι  Βόρειοι άνεμοι στο Αιγαίο 6 και κατά διαστήματα τοπικά 7 μποφόρ ,  η θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή.  

Αττική                                                                                       

Καιρός σήμερα γενικά αίθριος.  Οι Άνεμοι: Β – ΒΑ 4 με 6   μποφόρ  Θερμοκρασία: έως 23 με 24 βαθμούς  

Θεσ/νίκη    

Καιρός σήμερα.  Γενικά αίθριος.  Άνεμοι: Μεταβλητοί 2 με 3  μποφόρ.  Θερμοκρασία: έως 22 βαθμούς

