Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Ξηρασία , βοριάδες στο Αιγαίο 6 τοπικά 7 μποφόρ και ψύχρα (ζακέτα να πάρεις)…. !! Με παρόμοιο καιρό και οι παρελάσεις !!

Η πρόγνωση του καιρού από τη Χριστίνα Σούζη 

Πρόγνωση Καιρού

Σήμερα Τρίτη Λίγη συννεφιά .  Οι άνεμοι θα πνέουν Α – ΒΑ , στο Ιόνιο  3 με 5  μποφόρ, και στο Αιγαίο  5 με 7 μποφόρ , στο κεντρικό και νότιο Αιγαίο  τοπικά 8 μποφόρ. Η  θερμοκρασία  θα ανέβει το μεσημέρι έως 23 με 25 βαθμούς , στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα έως 26  βαθμούς.

Την  Τετάρτη και την Πέμπτη  δεν αναμένονται βροχές , ενώ την Παρασκευή ίσως σημειωθούν ασθενείς τοπικές βροχές στην Εύβοια , και τις Σποράδες .  Συνεχίζονται οι βοριάδες στο Αιγαίο με ένταση 6 με 7 μποφόρ  και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση την Παρασκευή.

Τέλος το Σ/Κ , αλλά και τη Δευτέρα 28η Οκτωβρίου δεν αναμένονται βροχές.   Οι  Βόρειοι άνεμοι στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ ,  και η θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή.  

Αττική                                                                                       

Καιρός σήμερα γενικά αίθριος.  Οι Άνεμοι: Β – ΒΑ 4 με 6   στα ανατολικά 7 μποφόρ και στον Ν Ευβοϊκό τοπικά 8   Θερμοκρασία: έως 23 βαθμούς.  

Θεσ/νίκη    

Καιρός σήμερα.  Γενικά αίθριος.  Άνεμοι: Μεταβλητοί 2 με 3  μποφόρ.  Θερμοκρασία: έως 21 βαθμούς

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Καιρός Χριστίνα Σούζη
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
10 0 Bookmark