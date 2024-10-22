Σήμερα Τρίτη Λίγη συννεφιά . Οι άνεμοι θα πνέουν Α – ΒΑ , στο Ιόνιο 3 με 5 μποφόρ, και στο Αιγαίο 5 με 7 μποφόρ , στο κεντρικό και νότιο Αιγαίο τοπικά 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι έως 23 με 25 βαθμούς , στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα έως 26 βαθμούς.

Την Τετάρτη και την Πέμπτη δεν αναμένονται βροχές , ενώ την Παρασκευή ίσως σημειωθούν ασθενείς τοπικές βροχές στην Εύβοια , και τις Σποράδες . Συνεχίζονται οι βοριάδες στο Αιγαίο με ένταση 6 με 7 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση την Παρασκευή.

Τέλος το Σ/Κ , αλλά και τη Δευτέρα 28η Οκτωβρίου δεν αναμένονται βροχές. Οι Βόρειοι άνεμοι στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ , και η θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή.

Αττική

Καιρός σήμερα γενικά αίθριος. Οι Άνεμοι: Β – ΒΑ 4 με 6 στα ανατολικά 7 μποφόρ και στον Ν Ευβοϊκό τοπικά 8 Θερμοκρασία: έως 23 βαθμούς.

Θεσ/νίκη

Καιρός σήμερα. Γενικά αίθριος. Άνεμοι: Μεταβλητοί 2 με 3 μποφόρ. Θερμοκρασία: έως 21 βαθμούς

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.