Γενικά αίθριος καιρός σε όλη σχεδόν τη χώρα και μόνο στην Εύβοια, τις Κυκλάδες και την Κρήτη θα υπάρχουν παροδικά αυξημένες νεφώσεις.

Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά μεταβλητοί 3 και βαθμαία από βόρειες διευθύνσεις έως 4 μποφόρ και στα ανατολικά από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 και στο Αιγαίο τοπικά έως 7 μποφόρ.

Τις πρωινές ώρες στα δυτικά και βόρεια ηπειρωτικά η ορατότητα θα είναι τοπικά περιορισμένη.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.

Θα φτάσει στα βόρεια τους 21 με 23 βαθμούς και στην υπόλοιπη χώρα τους 24 με 26 βαθμούς Κελσίου.

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος με λίγες τοπικές νεφώσεις στη δυτική και την κεντρική Μακεδονία τις πρωινές ώρες.

Ανεμοι: Μεταβλητοί 3 και στα ανατολικά βορειοανατολικοί 4 με 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 05 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία η ελάχιστη θα είναι 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Γενικά αίθριος.

Ανεμοι: Αρχικά από ανατολικές διευθύνσεις και σταδιακά από βόρειες διευθύνσεις 3 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 11 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου η ελάχιστη θα είναι 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Γενικά αίθριος με λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες στην Εύβοια.

Ανεμοι: Βόρειοι βορειοανατολικοί 3 με 5 και στα ανατολικά 6 και τοπικά έως 7 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 09 έως 24 και στα νότια έως 25 βαθμούς Κελσίου.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ

Καιρός: Στις Κυκλάδες γενικά αίθριος. Στην Κρήτη τοπικές νεφώσεις με πιθανότητα τοπικών βροχών κυρίως στα δυτικά.

Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 5 με 6 και στις Κυκλάδες τοπικά 7 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 16 έως 24 και τοπικά στη νότια Κρήτη έως 25 με 26 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ - ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Καιρός: Γενικά αίθριος.

Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις στα Δωδεκάνησα 4 με 5 και στα νησιά το ανατολικού Αιγαίου τοπικά έως 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 16 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Στα βόρεια η μέγιστη θα είναι 4 με 5 βαθμούς χαμηλότερη.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ

Καιρός: Γενικά αίθριος με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις στα ανατολικά τις πρωινές ώρες.

Ανεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ και στις Σποράδες βόρειοι βορειοανατολικοί 4 με 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 09 έως 24 βαθμούς Κελσίου.

ΑΤΤΙΚΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις τις πρωινές ώρες.

Ανεμοι: Βόρειοι βορειοανατολικοί 4 με 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 11 έως 24 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις τις πρωινές ώρες.

Ανεμοι: Μεταβλητοί 3 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 09 έως 22 βαθμούς Κελσίου.

