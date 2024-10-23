Λογαριασμός
Γενικά αίθριος ο καιρός, με λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες - Έως 26 βαθμούς η θερμοκρασία

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή ούτε σήμερα - Οι άνεμοι θα πνέουν στο Αιγαίο τοπικά έως 7 μποφόρ

καιρός

Γενικά αίθριος καιρός σε όλη σχεδόν τη χώρα και μόνο στην Εύβοια, τις Κυκλάδες και την Κρήτη θα υπάρχουν παροδικά αυξημένες νεφώσεις.

Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά μεταβλητοί 3 και βαθμαία από βόρειες διευθύνσεις έως 4 μποφόρ και στα ανατολικά από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 και στο Αιγαίο τοπικά έως 7 μποφόρ.

Τις πρωινές ώρες στα δυτικά και βόρεια ηπειρωτικά η ορατότητα θα είναι τοπικά περιορισμένη.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.

Θα φτάσει στα βόρεια τους 21 με 23 βαθμούς και στην υπόλοιπη χώρα τους 24 με 26 βαθμούς Κελσίου.

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος με λίγες τοπικές νεφώσεις στη δυτική και την κεντρική Μακεδονία τις πρωινές ώρες.

 Ανεμοι: Μεταβλητοί 3 και στα ανατολικά βορειοανατολικοί 4 με 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 05 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία η ελάχιστη θα είναι 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Γενικά αίθριος.

Ανεμοι: Αρχικά από ανατολικές διευθύνσεις και σταδιακά από βόρειες διευθύνσεις 3 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 11 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου η ελάχιστη θα είναι 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Γενικά αίθριος με λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες στην Εύβοια.

Ανεμοι: Βόρειοι βορειοανατολικοί 3 με 5 και στα ανατολικά 6 και τοπικά έως 7 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 09 έως 24 και στα νότια έως 25 βαθμούς Κελσίου.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ

Καιρός: Στις Κυκλάδες γενικά αίθριος. Στην Κρήτη τοπικές νεφώσεις με πιθανότητα τοπικών βροχών κυρίως στα δυτικά.

Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 5 με 6 και στις Κυκλάδες τοπικά 7 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 16 έως 24 και τοπικά στη νότια Κρήτη έως 25 με 26 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ - ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Καιρός: Γενικά αίθριος.

Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις στα Δωδεκάνησα 4 με 5 και στα νησιά το ανατολικού Αιγαίου τοπικά έως 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 16 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Στα βόρεια η μέγιστη θα είναι 4 με 5 βαθμούς χαμηλότερη.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ

Καιρός: Γενικά αίθριος με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις στα ανατολικά τις πρωινές ώρες.

Ανεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ και στις Σποράδες βόρειοι βορειοανατολικοί 4 με 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 09 έως 24 βαθμούς Κελσίου.

ΑΤΤΙΚΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις τις πρωινές ώρες.

Ανεμοι: Βόρειοι βορειοανατολικοί 4 με 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 11 έως 24 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις τις πρωινές ώρες.

Ανεμοι: Μεταβλητοί 3 μποφόρ.

   Θερμοκρασία: Από 09 έως 22 βαθμούς Κελσίου.

