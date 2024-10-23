Γενικά αίθριος καιρός σε όλη σχεδόν τη χώρα και μόνο στην Εύβοια, τις Κυκλάδες και την Κρήτη θα υπάρχουν παροδικά αυξημένες νεφώσεις.
Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά μεταβλητοί 3 και βαθμαία από βόρειες διευθύνσεις έως 4 μποφόρ και στα ανατολικά από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 και στο Αιγαίο τοπικά έως 7 μποφόρ.
Τις πρωινές ώρες στα δυτικά και βόρεια ηπειρωτικά η ορατότητα θα είναι τοπικά περιορισμένη.
Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.
Θα φτάσει στα βόρεια τους 21 με 23 βαθμούς και στην υπόλοιπη χώρα τους 24 με 26 βαθμούς Κελσίου.
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ
Καιρός: Γενικά αίθριος με λίγες τοπικές νεφώσεις στη δυτική και την κεντρική Μακεδονία τις πρωινές ώρες.
Ανεμοι: Μεταβλητοί 3 και στα ανατολικά βορειοανατολικοί 4 με 5 μποφόρ.
Θερμοκρασία: Από 05 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία η ελάχιστη θα είναι 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.
ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ
Καιρός: Γενικά αίθριος.
Ανεμοι: Αρχικά από ανατολικές διευθύνσεις και σταδιακά από βόρειες διευθύνσεις 3 με 4 μποφόρ.
Θερμοκρασία: Από 11 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου η ελάχιστη θα είναι 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ
Καιρός: Γενικά αίθριος με λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες στην Εύβοια.
Ανεμοι: Βόρειοι βορειοανατολικοί 3 με 5 και στα ανατολικά 6 και τοπικά έως 7 μποφόρ.
Θερμοκρασία: Από 09 έως 24 και στα νότια έως 25 βαθμούς Κελσίου.
ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ
Καιρός: Στις Κυκλάδες γενικά αίθριος. Στην Κρήτη τοπικές νεφώσεις με πιθανότητα τοπικών βροχών κυρίως στα δυτικά.
Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 5 με 6 και στις Κυκλάδες τοπικά 7 μποφόρ.
Θερμοκρασία: Από 16 έως 24 και τοπικά στη νότια Κρήτη έως 25 με 26 βαθμούς Κελσίου.
ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ - ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ
Καιρός: Γενικά αίθριος.
Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις στα Δωδεκάνησα 4 με 5 και στα νησιά το ανατολικού Αιγαίου τοπικά έως 6 μποφόρ.
Θερμοκρασία: Από 16 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Στα βόρεια η μέγιστη θα είναι 4 με 5 βαθμούς χαμηλότερη.
ΘΕΣΣΑΛΙΑ
Καιρός: Γενικά αίθριος με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις στα ανατολικά τις πρωινές ώρες.
Ανεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ και στις Σποράδες βόρειοι βορειοανατολικοί 4 με 5 μποφόρ.
Θερμοκρασία: Από 09 έως 24 βαθμούς Κελσίου.
ΑΤΤΙΚΗ
Καιρός: Γενικά αίθριος με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις τις πρωινές ώρες.
Ανεμοι: Βόρειοι βορειοανατολικοί 4 με 6 μποφόρ.
Θερμοκρασία: Από 11 έως 24 βαθμούς Κελσίου.
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Καιρός: Γενικά αίθριος με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις τις πρωινές ώρες.
Ανεμοι: Μεταβλητοί 3 μποφόρ.
Θερμοκρασία: Από 09 έως 22 βαθμούς Κελσίου.
- Ξηρασία , βοριάδες στο Αιγαίο 6 τοπικά 7 μποφόρ και ψύχρα (ζακέτα να πάρεις)…. !! Με παρόμοιο καιρό και οι παρελάσεις !!
- Αίθριος ο καιρός σχεδόν σε όλη τη χώρα, με αραιή συννεφιά - Έως 26 βαθμούς η θερμοκρασία
- Όλη την εβδομάδα ενισχυμένοι βοριάδες στο Αιγαίο , ψύχρα και οι βροχές άφαντες … !! Με παρόμοιο καιρό και οι παρελάσεις.
