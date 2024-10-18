Καιρός σήμερα: Αισθητή η πτώση της θερμοκρασίας

Θυελλώδεις βόρειους ανέμους 8 μποφόρ τοπικά στο κεντρικό και το νότιο Αιγαίο μέχρι το μεσημέρι προβλέπει η ΕΜΥ για τον καιρό την Παρασκευή. Στη δυτική και κεντρική Μακεδονία, τη Θεσσαλία, τις Σποράδες, την ανατολική Στερεά και την Εύβοια νεφώσεις παροδικά αυξημένες με ασθενείς τοπικές βροχές κυρίως στη δυτική Μακεδονία και τη βόρεια Θεσσαλία. Στα δυτικά λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες με τοπικές βροχές τις πρώτες πρωινές ώρες κυρίως στα θαλάσσια τμήματα του νότιου Ιονίου. Στα υπόλοιπα ηπειρωτικά και την υπόλοιπη νησιωτική χώρα γενικά αίθριος καιρός, με λίγες τοπικές νεφώσεις στην Κρήτη.



Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά ανατολικοί νοτιοανατολικοί 3 έως 5 μποφόρ και στο νότιο Ιόνιο τοπικά 6 μποφόρ. Στα ανατολικά θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 και στο Αιγαίο τοπικά 7, πρόσκαιρα στα νότια μέχρι το μεσημέρι έως 8 μποφόρ.



Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση κυρίως στα κεντρικά και τα νότια και θα φτάσει στα βόρεια τους 18 με 20 βαθμούς, στα κεντρικά τους 20 με 22 και τοπικά τους 23 βαθμούς, στα υπόλοιπα ηπειρωτικά και τη νησιωτική χώρα τους 22 με 24 βαθμούς Κελσίου. Στην νότια Κρήτη και τα Δωδεκάνησα τοπικά θα φτάσει τους 24 με 25 βαθμούς Κελσίου.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Αναλυτικά η πρόγνωση του καιρού από την ΕΜΥ ανά περιοχές

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ

Καιρός: Στη δυτική και κεντρική Μακεδονία νεφώσεις παροδικά αυξημένες με ασθενείς τοπικές βροχές τις πρωινές ώρες κυρίως στη δυτική Μακεδονία. Στην ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη γενικά αίθριος.

Ανεμοι: Από ανατολικές διευθύνσεις 3 με 5 και στα ανατολικά τοπικά 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 10 έως 20 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία θα είναι 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες με τοπικές βροχές τις πρώτες πρωινές ώρες κυρίως στα θαλάσσια τμήματα του νότιου Ιονίου. Ανεμοι: Ανατολικοί νοτιοανατολικοί 3 με 5 και στα νότια τοπικά 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 14 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου η ελάχιστη θα είναι 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Στην ανατολική Πελοπόννησο νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες και από τις προμεσημβρινές ώρες γενικά αίθριος. Στις υπόλοιπες περιοχές νεφώσεις παροδικά αυξημένες με λίγες ασθενείς τοπικές βροχές.

Ανεμοι: Βόρειοι βορειοανατολικοί 5 με 7 μποφόρ και στα ανατολικά τοπικά 8 μποφόρ. Βαθμιαία εξασθένηση από το μεσημέρι.

Θερμοκρασία: Από 12 έως 23 βαθμούς Κελσίου.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ

Καιρός: Νεφώσεις παροδικά αυξημένες και από το μεσημέρι στις Κυκλάδες γενικά αίθριος.

Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 6 με 8 μποφόρ. Βαθμιαία εξασθένηση από το μεσημέρι.

Θερμοκρασία: Από 18 έως 23 και τοπικά στη νότια Κρήτη έως 24 με 25 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ - ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Καιρός: Γενικά αίθριος με λίγες τοπικές νεφώσεις τις πρωινές ώρες.

Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 5 με 7 και στα κεντρικά και νότια τοπικά 8 μποφόρ. Βαθμιαία εξασθένηση από το μεσημέρι.

Θερμοκρασία: Από 18 έως 23 με 25 βαθμούς Κελσίου. Στα βόρεια 2 έως 4 βαθμούς χαμηλότερη.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ

Καιρός: Νεφώσεις κατά περιόδους αυξημένες με ασθενείς τοπικές βροχές στα βορειότερα τμήματα μέχρι το μεσημέρι.

Ανεμοι: Ανατολικοί βορειοανατολικοί 3 με 4 και στις Σποράδες 5 με 6 μποφόρ. Βαθμιαία εξασθένηση από το μεσημέρι

Θερμοκρασία: Από 12 έως 22 βαθμούς Κελσίου και στις Σποράδες από 15 έως 19 με 20 βαθμούς Κελσίου.

ΑΤΤΙΚΗ

Καιρός: Λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες. Από το μεσημέρι γενικά αίθριος.

Ανεμοι: Βόρειοι βορειοανατολικοί 5 με 6 και στα ανατολικά τοπικά 7 μποφόρ. Βαθμιαία εξασθένηση από το μεσημέρι.

Θερμοκρασία: Από 16 έως 22 και τοπικά έως 23 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Καιρός: Λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες. Από το μεσημέρι γενικά αίθριος.

Ανεμοι: Ανατολικοί νοτιοανατολικοί 3 με 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 12 έως 20 βαθμούς Κελσίου.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 19-10-2024

Στο Ιόνιο και τα ηπειρωτικά (πλην της ανατολικής Μακεδονίας και της Θράκης) αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές και στο Ιόνιο κυρίως στα βόρεια, θα εκδηλωθούν και μεμονωμένες καταιγίδες. Τα φαινόμενα στο Ιόνιο αργά το βράδυ θα ενταθούν. Στην υπόλοιπη χώρα αρχικά γενικά αίθριος. Από το μεσημέρι στην Κρήτη, τις Κυκλάδες και τα Δωδεκάνησα θα αναπτυχθούν αραιές νεφώσεις που βαθμιαία θα πυκνώσουν.

Οι άνεμοι θα πνέουν, στα δυτικά ανατολικοί νοτιοανατολικοί 4 με 6 και στο Ιόνιο 7, πρόσκαιρα στα νότια τοπικά έως 8 μποφόρ. Στα ανατολικά θα πνέουν βόρειοι βορειοανατολικοί 4 με 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση, κυρίως στα ανατολικά και βόρεια. Θα φτάσει στα βόρεια ηπειρωτικά τους 17 με 20 βαθμούς, στα υπόλοιπα ηπειρωτικά τους 21 με 23, στην νησιωτική χώρα τους 23 με 25 βαθμούς Κελσίου.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 20-10-2024

Στο Ιόνιο, τα ηπειρωτικά (πλήν της ανατολικής Μακεδονίας και της Θράκης ) και την Κρήτη, νεφώσεις αυξημένες με τοπικές βροχές και στο Ιόνιο σποραδικές καταιγίδες.Τα φαινόμενα από το μεσημέρι βαθμιαία θα εξασθενήσουν. Στην υπόλοιπη χώρα νεφώσεις παροδικά αυξημένες και από το μεσημέρι βαθμιαία σχεδόν αίθριος.

Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά ανατολικοί νοτιοανατολικοί 5 με 6, στο Ιόνιο 7 τοπικά 8 μποφόρ με βαθμιαία εξασθένηση από το μεσημέρι στα βόρεια. Στα ανατολικά θα πνέουν βόρειοι βορειοανατολικοί 4 με 6 και στο Αιγαίο τοπικά 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.



Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.